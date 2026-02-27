Рейтинг@Mail.ru
В Okko назвали самый популярный вид спорта у россиян на Олимпиаде
10:41 27.02.2026
В Okko назвали самый популярный вид спорта у россиян на Олимпиаде
В Okko назвали самый популярный вид спорта у россиян на Олимпиаде
Фигурное катание стало самым популярным видом спорта на Зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане среди российских зрителей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
В Okko назвали самый популярный вид спорта у россиян на Олимпиаде

Okko: россияне больше всего на Олимпиаде смотрели фигурное катание

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Фигурное катание стало самым популярным видом спорта на Зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане среди российских зрителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе онлайн-кинотеатра Okko.
Всего на сервисе Олимпиаду посмотрели около 8 миллионов зрителей.
"Самыми популярными видами спорта Зимних Олимпийских игр в Okko по охвату пользователей стали фигурное катание, на которое пришлось около трети всего времени просмотра Олимпиады, а также хоккей, кёрлинг, лыжные гонки и биатлон", - говорится в сообщении.
Кроме того, интерес к фигурному катанию среди зрителей онлайн-кинотеатра увеличился более чем в 2,5 раза, к конькобежному спорту — более чем в 5 раз, а аудитория трансляций по скелетону выросла более чем в 15 раз.
В Okko напомнили, что онлайн-кинотеатр стал первым в мире стриминговым сервисом, полностью и эксклюзивно показавшим Олимпийские игры на национальном рынке.
Олимпийские Игры 2026 посмотрели около 8 миллионов зрителей в Okko
