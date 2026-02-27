https://ria.ru/20260227/oi-2077268550.html
Валиева и Петросян могут побороться за медали на ОИ-2030, считает Журова
Валиева и Петросян могут побороться за медали на ОИ-2030, считает Журова - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Валиева и Петросян могут побороться за медали на ОИ-2030, считает Журова
Российские фигуристки Александра Игнатова (Трусова), Камила Валиева и Аделия Петросян, уже выступавшие на Олимпийских играх, но не добившиеся там желаемого... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
2026-02-27T19:15:00+03:00
2026-02-27T19:15:00+03:00
2026-02-27T19:15:00+03:00
фигурное катание
спорт
зимние олимпийские игры 2026
аделия петросян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071584656_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e63b1b6b0fdd5cc8baeca0e836be71d3.jpg
https://ria.ru/20260227/tutberidze-2077262566.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071584656_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0c57c6710edb8de50e882753074cd568.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, зимние олимпийские игры 2026, аделия петросян
Фигурное катание, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Аделия Петросян
Валиева и Петросян могут побороться за медали на ОИ-2030, считает Журова
Журова: Трусова, Валиева и Петросян могут побороться за медали Игр-2030
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российские фигуристки Александра Игнатова (Трусова), Камила Валиева и Аделия Петросян, уже выступавшие на Олимпийских играх, но не добившиеся там желаемого результата, могут побороться за медали следующей Олимпиады и обладают необходимыми для этого свойствами характера, считает олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
В пятницу заслуженный тренер России Этери Тутберидзе, отвечая в интервью Okko на вопрос, ждать ли вице-чемпионку Олимпиады-2022 Трусову на следующих Играх, назвала эту спортсменку "одной из единственных". Ранее тренер-хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз отмечал, что шестое место Петросян на Играх-2026 может дать фигуристке мотивацию выступать до следующей Олимпиады, о таком стремлении говорила и сама спортсменка. Последней российской фигуристкой, выступавшей на двух Олимпиадах в одиночном катании, была Ирина Слуцкая (2002, 2006).
"Конечно, и Трусова, и Петросян способны бороться за медали на следующей Олимпиаде. После того как повысили минимальный возраст участниц, это тем более стало возможно. Раньше были бы вопросы. И Камила Валиева может восстановить свою форму, исключать такого варианта совершенно нельзя. Безусловно, нынешнее поколение наших фигуристок обладает той стойкостью, которая необходима для того, чтобы подготовиться к еще одной Олимпиаде. Это даже не обсуждается", - сказала Журова РИА Новости.