Валиева и Петросян могут побороться за медали на ОИ-2030, считает Журова

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российские фигуристки Александра Игнатова (Трусова), Камила Валиева и Аделия Петросян, уже выступавшие на Олимпийских играх, но не добившиеся там желаемого результата, могут побороться за медали следующей Олимпиады и обладают необходимыми для этого свойствами характера, считает олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.

В пятницу заслуженный тренер России Этери Тутберидзе, отвечая в интервью Okko на вопрос, ждать ли вице-чемпионку Олимпиады-2022 Трусову на следующих Играх, назвала эту спортсменку "одной из единственных". Ранее тренер-хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз отмечал, что шестое место Петросян на Играх-2026 может дать фигуристке мотивацию выступать до следующей Олимпиады, о таком стремлении говорила и сама спортсменка. Последней российской фигуристкой, выступавшей на двух Олимпиадах в одиночном катании, была Ирина Слуцкая (2002, 2006).