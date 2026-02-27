Рейтинг@Mail.ru
Валиева и Петросян могут побороться за медали на ОИ-2030, считает Журова
Фигурное катание
 
19:15 27.02.2026
Валиева и Петросян могут побороться за медали на ОИ-2030, считает Журова
Валиева и Петросян могут побороться за медали на ОИ-2030, считает Журова - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Валиева и Петросян могут побороться за медали на ОИ-2030, считает Журова
Российские фигуристки Александра Игнатова (Трусова), Камила Валиева и Аделия Петросян, уже выступавшие на Олимпийских играх, но не добившиеся там желаемого... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
спорт, зимние олимпийские игры 2026, аделия петросян
Фигурное катание, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Аделия Петросян
Валиева и Петросян могут побороться за медали на ОИ-2030, считает Журова

Журова: Трусова, Валиева и Петросян могут побороться за медали Игр-2030

© РИА Новости / Владимир АстапковичКамила Валиева
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Камила Валиева. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российские фигуристки Александра Игнатова (Трусова), Камила Валиева и Аделия Петросян, уже выступавшие на Олимпийских играх, но не добившиеся там желаемого результата, могут побороться за медали следующей Олимпиады и обладают необходимыми для этого свойствами характера, считает олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
В пятницу заслуженный тренер России Этери Тутберидзе, отвечая в интервью Okko на вопрос, ждать ли вице-чемпионку Олимпиады-2022 Трусову на следующих Играх, назвала эту спортсменку "одной из единственных". Ранее тренер-хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз отмечал, что шестое место Петросян на Играх-2026 может дать фигуристке мотивацию выступать до следующей Олимпиады, о таком стремлении говорила и сама спортсменка. Последней российской фигуристкой, выступавшей на двух Олимпиадах в одиночном катании, была Ирина Слуцкая (2002, 2006).
"Конечно, и Трусова, и Петросян способны бороться за медали на следующей Олимпиаде. После того как повысили минимальный возраст участниц, это тем более стало возможно. Раньше были бы вопросы. И Камила Валиева может восстановить свою форму, исключать такого варианта совершенно нельзя. Безусловно, нынешнее поколение наших фигуристок обладает той стойкостью, которая необходима для того, чтобы подготовиться к еще одной Олимпиаде. Это даже не обсуждается", - сказала Журова РИА Новости.
Александра Трусова и Этери Тутберидзе - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Тутберидзе оценила желание Трусовой владеть самыми сложными прыжками
Вчера, 18:48
 
Фигурное катаниеСпортЗимние Олимпийские игры 2026Аделия Петросян
 
