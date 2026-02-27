Рейтинг@Mail.ru
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:03 27.02.2026
"Ноа" с российским вратарем уступил АЗ и вылетел из Лиги конференций
Армянский футбольный клуб "Ноа" на выезде проиграл нидерландскому АЗ в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги конференций. РИА Новости Спорт, 27.02.2026
футбол
спорт
лига конференций
аз (алкмар)
аек (афины)
спарта (прага)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951601674_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_1716a24e008468ac7a5ec7d87b79c7a8.jpg
спорт, лига конференций, аз (алкмар), аек (афины), спарта (прага)
Футбол, Спорт, Лига конференций, АЗ (Алкмар), АЕК (Афины), Спарта (Прага)
© Freepik.comФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Freepik.com
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Армянский футбольный клуб "Ноа" на выезде проиграл нидерландскому АЗ в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги конференций.
Встреча в Алкмаре завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, в составе которых мячи забили Ро-Зангело Дал (5-я минута), Свен Мейнанс (39, 54) и Исак Йенсен (90+1).
Российский вратарь "Ноа" Алексей Площадный отыграл весь матч и совершил три сейва.
В первой встрече команд армянский клуб победил дома со счетом 1:0.
Соперником АЗ в следующей стадии станет греческий АЕК или чешская "Спарта". Жеребьевка 1/8 финала пройдет 27 февраля в швейцарском Ньоне.
Результаты других матчей дня:
  • "Кристал Пэлас" (Англия) - "Зриньски" (Босния и Герцеговина) - 2:0 (первый матч - 1:1);
  • "Лех" (Польша) - КуПС (Финляндия) - 1:0 (2:0);
  • "Лозанна" (Швейцария) - "Сигма" (Чехия) - 1:2 (1:1).
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Целе" с Иосифовым вышел в 1/8 финала Лиги конференций
26 февраля, 22:41
 
ФутболСпортЛига конференцийАЗ (Алкмар)АЕК (Афины)Спарта (Прага)
 
