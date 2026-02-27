"Ноа" с российским вратарем уступил АЗ и вылетел из Лиги конференций

https://ria.ru/20260227/noa-2077025805.html
Армянский футбольный клуб "Ноа" на выезде проиграл нидерландскому АЗ в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги конференций. РИА Новости Спорт, 27.02.2026
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Армянский футбольный клуб "Ноа" на выезде проиграл нидерландскому АЗ в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги конференций.
Встреча в Алкмаре завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, в составе которых мячи забили Ро-Зангело Дал (5-я минута), Свен Мейнанс (39, 54) и Исак Йенсен (90+1).
Российский вратарь "Ноа" Алексей Площадный отыграл весь матч и совершил три сейва.
В первой встрече команд армянский клуб победил дома со счетом 1:0.
Соперником АЗ в следующей стадии станет греческий АЕК или чешская "Спарта". Жеребьевка 1/8 финала пройдет 27 февраля в швейцарском Ньоне.
Результаты других матчей дня:
- "Кристал Пэлас" (Англия) - "Зриньски" (Босния и Герцеговина) - 2:0 (первый матч - 1:1);
- "Лех" (Польша) - КуПС (Финляндия) - 1:0 (2:0);
- "Лозанна" (Швейцария) - "Сигма" (Чехия) - 1:2 (1:1).