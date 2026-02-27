"Ноа" с российским вратарем уступил АЗ и вылетел из Лиги конференций

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Армянский футбольный клуб "Ноа" на выезде проиграл нидерландскому АЗ в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги конференций.

Встреча в Алкмаре завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, в составе которых мячи забили Ро-Зангело Дал (5-я минута), Свен Мейнанс (39, 54) и Исак Йенсен (90+1).