Мичкова признали третьей звездой игрового дня в НХЛ - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
27.02.2026
Мичкова признали третьей звездой игрового дня в НХЛ
Мичкова признали третьей звездой игрового дня в НХЛ
Российский нападающий "Филадельфии Флайерз" Матвей Мичков признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Мичкова признали третьей звездой игрового дня в НХЛ

Нападающего "Филадельфии" Мичкова признали третьей звездой игрового дня в НХЛ

© Фото : x.com/nhlflyersХоккеист "Филадельфии Флайерз" Матвей Мичков
Хоккеист Филадельфии Флайерз Матвей Мичков - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : x.com/nhlflyers
Хоккеист "Филадельфии Флайерз" Матвей Мичков. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский нападающий "Филадельфии Флайерз" Матвей Мичков признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте соревнований.
В ночь на пятницу по московскому времени Филадельфия" в овертайме одержала гостевую победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 3:2. Мичков отличился на 31-й минуте встречи, а на третьей минуте овертайма забросил победную шайбу. По итогам матча он был признан первой звездой.
Второй звездой дня стал нападающий "Детройт Ред Уингз" Дилан Ларкин, оформивший дубль, включая победный гол в овертайме, в гостевой игре против "Оттавы" (2:1). Первой звездой был назван форвард "Сент-Луис Блюз" Дилан Холлоуэй, который забросил три шайбы и отдал результативную передачу в домашнем матче с "Сиэтл Кракен" (5:1).
Мичкову 21 год. В текущем сезоне он набрал 31 очко (15 голов и 16 передач) в 57 матчах регулярного чемпионата.
