Мичкова признали третьей звездой игрового дня в НХЛ
Мичкова признали третьей звездой игрового дня в НХЛ
Российский нападающий "Филадельфии Флайерз" Матвей Мичков признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
2026-02-27T10:16:00+03:00
спорт
матвей мичков
дилан ларкин
дилан холлоуэй
нью-йорк рейнджерс
филадельфия флайерз
детройт ред уингз
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт, матвей мичков, дилан ларкин, дилан холлоуэй, нью-йорк рейнджерс, филадельфия флайерз, детройт ред уингз, национальная хоккейная лига (нхл)
Спорт, Матвей Мичков, Дилан Ларкин, Дилан Холлоуэй, Нью-Йорк Рейнджерс, Филадельфия Флайерз, Детройт Ред Уингз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
