"Бруклин" проиграл "Сан-Антонио" в матче НБА, Демин набрал 6 очков
"Бруклин Нетс" на своей площадке уступил "Сан-Антонио Сперс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. "Бруклин Нетс" на своей площадке уступил "Сан-Антонио Сперс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Бруклине
завершилась со счетом 126:110 (36:22, 35:34, 33:28, 22:26) в пользу гостей, в составе которых самым результативным стал Джулиан Шэмпени (26 очков). У проигравших по дабл-даблу оформили Майкл Портер
(25 очков, 14 подборов) и Дэйрон Шарп (14 очков, 11 подборов). Российский защитник "Нетс" Егор Демин
записал в свой актив 6 баллов, 5 подборов и 9 результативных передач за 25 минут на паркете.
В нынешнем сезоне средние показатели Демина составляют 10,5 очка, 3,2 подбора и 3,2 передачи за 50 матчей.
"Бруклин", потерпевший шестое поражение подряд, занимает предпоследнее, 14-е место в таблице Восточной конференции. "Сан-Антонио" продлил свою победную серию до 11 матчей и идет вторым на Западе.