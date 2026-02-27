Рейтинг@Mail.ru
"Бруклин" проиграл "Сан-Антонио" в матче НБА, Демин набрал 6 очков
Баскетбол
 
07:22 27.02.2026
"Бруклин" проиграл "Сан-Антонио" в матче НБА, Демин набрал 6 очков
"Бруклин" проиграл "Сан-Антонио" в матче НБА, Демин набрал 6 очков
бруклин
"Бруклин" проиграл "Сан-Антонио" в матче НБА, Демин набрал 6 очков

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. "Бруклин Нетс" на своей площадке уступил "Сан-Антонио Сперс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Бруклине завершилась со счетом 126:110 (36:22, 35:34, 33:28, 22:26) в пользу гостей, в составе которых самым результативным стал Джулиан Шэмпени (26 очков). У проигравших по дабл-даблу оформили Майкл Портер (25 очков, 14 подборов) и Дэйрон Шарп (14 очков, 11 подборов). Российский защитник "Нетс" Егор Демин записал в свой актив 6 баллов, 5 подборов и 9 результативных передач за 25 минут на паркете.
НБА
27 февраля 2026 • начало в 03:30
Завершен
Бруклин
110 : 126
Сан-Антонио
Календарь Турнирная таблица История встреч
В нынешнем сезоне средние показатели Демина составляют 10,5 очка, 3,2 подбора и 3,2 передачи за 50 матчей.
"Бруклин", потерпевший шестое поражение подряд, занимает предпоследнее, 14-е место в таблице Восточной конференции. "Сан-Антонио" продлил свою победную серию до 11 матчей и идет вторым на Западе.
Центровой Денвер Наггетс Никола Йокич - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Денвер" обыграл "Бостон" в матче НБА
26 февраля, 08:59
 
Баскетбол
 
Матч-центр
 
