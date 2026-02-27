"Бруклин" проиграл "Сан-Антонио" в матче НБА, Демин набрал 6 очков

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. "Бруклин Нетс" на своей площадке уступил "Сан-Антонио Сперс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Бруклине завершилась со счетом 126:110 (36:22, 35:34, 33:28, 22:26) в пользу гостей, в составе которых самым результативным стал Джулиан Шэмпени (26 очков). У проигравших по дабл-даблу оформили Майкл Портер (25 очков, 14 подборов) и Дэйрон Шарп (14 очков, 11 подборов). Российский защитник "Нетс" Егор Демин записал в свой актив 6 баллов, 5 подборов и 9 результативных передач за 25 минут на паркете.

В нынешнем сезоне средние показатели Демина составляют 10,5 очка, 3,2 подбора и 3,2 передачи за 50 матчей.