Рейтинг@Mail.ru
Стали известны все участники 1/8 финала Лиги конференций - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
02:06 27.02.2026 (обновлено: 02:07 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/lk-2077029658.html
Стали известны все участники 1/8 финала Лиги конференций
Стали известны все участники 1/8 финала Лиги конференций - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Стали известны все участники 1/8 финала Лиги конференций
Стали известны все участники 1/8 финала футбольной Лиги конференций. РИА Новости Спорт, 27.02.2026
2026-02-27T02:06:00+03:00
2026-02-27T02:07:00+03:00
футбол
спорт
аек (афины)
страсбур
спарта (прага)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815528200_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_317d2e5ab7d1a52a99da3ca508ba6f7e.jpg
https://ria.ru/20260227/noa-2077025805.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815528200_65:0:954:667_1920x0_80_0_0_16f961eb3a6fc1265bf4cedff86fcc6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, аек (афины), страсбур, спарта (прага)
Футбол, Спорт, АЕК (Афины), Страсбур, Спарта (Прага)
Стали известны все участники 1/8 финала Лиги конференций

Определились все участники 1/8 финала футбольной Лиги Европы

© пресс-служба клуба "Ницца"Логотип Лиги конференций УЕФА
Логотип Лиги конференций УЕФА - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© пресс-служба клуба "Ницца"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Стали известны все участники 1/8 финала футбольной Лиги конференций.
По итогам основного этапа напрямую в 1/8 финала вышли французский "Страсбур", польский "Ракув", греческий АЕК, чешская "Спарта", испанский "Райо Вальекано", украинский "Шахтер", немецкий "Майнц" и кипрский АЕК.
В четверг завершились ответные стыковые матчи за выход в 1/8 финала, по итогам которых дальше прошли хорватская "Риека", турецкий "Самсунспор", нидерландский АЗ, итальянская "Фиорентина", польский "Лех", английский "Кристал Пэлас", чешская "Сигма" и словенский "Целе".
Возможные пары 1/8 финала Лиги конференций:
  • "Лех" - "Райо Вальекано" или "Шахтер";
  • АЗ - АЕК (Греция) или "Спарта";
  • "Кристал Пэлас" - "Майнц" или АЕК (Кипр);
  • "Фиорентина" - "Страсбур" или "Ракув";
  • "Самсунспор" - "Шахтер" или "Райо Вальекано";
  • "Целе" - "Спарта" или АЕК (Греция);
  • "Сигма" - АЕК (Кипр) или "Майнц";
  • "Риека" - "Ракув" или "Страсбур".
Жеребьевка пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
"Ноа" с российским вратарем уступил АЗ и вылетел из Лиги конференций
Вчера, 01:03
 
ФутболСпортАЕК (Афины)СтрасбурСпарта (Прага)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Балтика
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Астон Вилла
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Кальяри
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала