Стали известны все участники 1/8 финала Лиги конференций
2026-02-27T02:06:00+03:00
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Стали известны все участники 1/8 финала футбольной Лиги конференций.
По итогам основного этапа напрямую в 1/8 финала вышли французский "Страсбур", польский "Ракув", греческий АЕК, чешская "Спарта", испанский "Райо Вальекано", украинский "Шахтер", немецкий "Майнц" и кипрский АЕК.
В четверг завершились ответные стыковые матчи за выход в 1/8 финала, по итогам которых дальше прошли хорватская "Риека", турецкий "Самсунспор", нидерландский АЗ, итальянская "Фиорентина", польский "Лех", английский "Кристал Пэлас", чешская "Сигма" и словенский "Целе".
Возможные пары 1/8 финала Лиги конференций:
- "Лех" - "Райо Вальекано" или "Шахтер";
- АЗ - АЕК (Греция) или "Спарта";
- "Кристал Пэлас" - "Майнц" или АЕК (Кипр);
- "Фиорентина" - "Страсбур" или "Ракув";
- "Самсунспор" - "Шахтер" или "Райо Вальекано";
- "Целе" - "Спарта" или АЕК (Греция);
- "Сигма" - АЕК (Кипр) или "Майнц";
- "Риека" - "Ракув" или "Страсбур".
Жеребьевка пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне.