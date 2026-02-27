Стали известны все участники 1/8 финала Лиги конференций

По итогам основного этапа напрямую в 1/8 финала вышли французский "Страсбур", польский "Ракув", греческий АЕК, чешская "Спарта", испанский "Райо Вальекано", украинский "Шахтер", немецкий "Майнц" и кипрский АЕК.

В четверг завершились ответные стыковые матчи за выход в 1/8 финала, по итогам которых дальше прошли хорватская "Риека", турецкий "Самсунспор", нидерландский АЗ, итальянская "Фиорентина", польский "Лех", английский "Кристал Пэлас", чешская "Сигма" и словенский "Целе".