27.02.2026

Кузнецов и Плешкова стали чемпионами России в супергиганте
12:04 27.02.2026
Кузнецов и Плешкова стали чемпионами России в супергиганте
Кузнецов и Плешкова стали чемпионами России в супергиганте - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Кузнецов и Плешкова стали чемпионами России в супергиганте
Горнолыжники Иван Кузнецов и Юлия Плешкова стали победителями соревнований в супергиганте на чемпионате России в Южно-Сахалинске. РИА Новости Спорт, 27.02.2026
спорт
россия
южно-сахалинск
италия
александр андриенко
юлия плешкова
зимние олимпийские игры 2026
горнолыжный спорт
россия
южно-сахалинск
италия
спорт, россия, южно-сахалинск, италия, александр андриенко, юлия плешкова, зимние олимпийские игры 2026, горнолыжный спорт
Спорт, Россия, Южно-Сахалинск, Италия, Александр Андриенко, Юлия Плешкова, Зимние Олимпийские игры 2026, Горнолыжный спорт
Кузнецов и Плешкова стали чемпионами России в супергиганте

Кузнецов и Плешкова одержали победу на чемпионате России в Южно-Сахалинске

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Горнолыжники Иван Кузнецов и Юлия Плешкова стали победителями соревнований в супергиганте на чемпионате России в Южно-Сахалинске.
Кузнецов победил с результатом 1 минута 3,37 секунды. Второе место занял Александр Андриенко (1.04,32), бронзу завоевал Дмитрий Пышкин (1.04,48).
Плешкова показала время 1.04,62. Второе место заняла Дарья Иохвидович (1.07,66), третьей стала Александра Жаркова (1.08,34).
Плешкова входила в число 13 россиян, принимавших участие в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Россиянка заняла 22-е место в скоростном спуске и 19-е место в супергиганте.
Олимпийские кольца в Италии - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Норвежский горнолыжник убежал в лес после неудачной попытки на Олимпиаде
16 февраля, 17:34
 
СпортРоссияЮжно-СахалинскИталияАлександр АндриенкоЮлия ПлешковаЗимние Олимпийские игры 2026Горнолыжный спорт
 
