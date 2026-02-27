https://ria.ru/20260227/kuznetsov-2077104795.html
Кузнецов и Плешкова стали чемпионами России в супергиганте
Кузнецов и Плешкова стали чемпионами России в супергиганте - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Кузнецов и Плешкова стали чемпионами России в супергиганте
Горнолыжники Иван Кузнецов и Юлия Плешкова стали победителями соревнований в супергиганте на чемпионате России в Южно-Сахалинске. РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Кузнецов и Плешкова стали чемпионами России в супергиганте
