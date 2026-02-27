"Айлендерс" Сорокина в овертайме обыграли "Монреаль" в матче НХЛ

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. "Нью-Йорк Айлендерс" в овертайме обыграл "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Монреале завершилась победой гостей со счетом 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 1:0). В составе "островитян" дубль оформил Мэттью Шефер (38-я и 39-я минуты), также шайбы забросили Андерс Ли (59) и Жан-Габриэль Пажо (62). У "Монреаля" дважды отличился Ноа Добсон (13, 31), также гол на счету Коула Колфилда (50).
27 февраля 2026 • начало в 03:00
Закончен в OT
12:11 • Ноа Добсон
(Лэйн Хатсон)
30:06 • Ноа Добсон
49:11 • Коул Кофилд
(Иван Демидов, Юрай Слафковский)
37:56 • Matthew Schaefer
(Мэтью Барзал, Калум Ричи)
38:51 • Matthew Schaefer
58:19 • Андерс Ли
61:46 • Жан-Габриэль Пажо
Голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин стал автором голевой передачи в эпизоде со вторым голом Шефера. Россиянин отдал шестой результативный пас в карьере в НХЛ. Нападающий "Монреаля" Иван Демидов также отметился передачей. В активе форварда 47 очков (12 голов + 35 передач) в 58 играх текущего сезона.
"Айлендерс" (71 очко) идут третьими в таблице Столичного дивизиона. "Монреаль" (73) занимает аналогичное место в Атлантическом дивизионе.
"Питтсбург" проиграл "Айлендерс", несмотря на гол Чинахова
4 февраля, 06:26