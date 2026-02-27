Рейтинг@Mail.ru
Аргентинского теннисиста отстранили на шесть лет за договорные матчи
Теннис
 
17:26 27.02.2026
Аргентинского теннисиста отстранили на шесть лет за договорные матчи
Аргентинского теннисиста отстранили на шесть лет за договорные матчи - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Аргентинского теннисиста отстранили на шесть лет за договорные матчи
Аргентинец Леонардо Абоян дисквалифицирован на шесть лет и девять месяцев за участие в договорных матчах, сообщается на сайте органа по борьбе с негативными... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
спорт
Теннис, Спорт
Аргентинского теннисиста отстранили на шесть лет за договорные матчи

Аргентинского теннисиста отстранили на 6 лет и 9 месяцев за договорные матчи

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Аргентинец Леонардо Абоян дисквалифицирован на шесть лет и девять месяцев за участие в договорных матчах, сообщается на сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).
27-летний Абоян признался, что в период с 2018 по 2025 год принял участие в восьми договорных матчах в одиночном и парном разрядах на турнирах Международной федерации тенниса (ITF) и серии "Челленджер". Всего спортсмен совершил 30 нарушений Теннисной антикоррупционной программы (TACP). Также аргентинец оштрафован на 40 тысяч долларов, из них 25 тысяч - условно.
"Игрок признал все предъявленные ITIA обвинения, включая пособничество в заключении пари, сговор с целью подтасовки исхода соревнований, получение денег за невыполнение своих обязательств, а также несообщение о коррупционных предложениях. Абоян, достигший наивысшего в карьере 229-го места в мировом рейтинге одиночного разряда в апреле 2025 года, согласился с санкцией ITIA и отказался от права на слушание перед независимым антикоррупционным представителем", - говорится в заявлении.
Дисквалификация отсчитывается с момента временного отстранения аргентинца 19 сентября 2025 года и будет действовать до 18 июня 2032 года при условии выплаты штрафа.
