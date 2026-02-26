Рейтинг@Mail.ru
Панарин дебютировал за "Лос-Анджелес"
Хоккей
Хоккей
 
06:24 26.02.2026
Панарин дебютировал за "Лос-Анджелес"
Панарин дебютировал за "Лос-Анджелес" - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Панарин дебютировал за "Лос-Анджелес"
Российский нападающий Артемий Панарин дебютировал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз". РИА Новости Спорт, 26.02.2026
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вегас голден найтс
лос-анджелес кингз
артемий панарин
Новости
национальная хоккейная лига (нхл), вегас голден найтс, лос-анджелес кингз, артемий панарин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вегас Голден Найтс, Лос-Анджелес Кингз, Артемий Панарин
Панарин дебютировал за "Лос-Анджелес"

Российский форвард Панарин дебютировал за клуб НХЛ "Лос-Анджелес"

© Фото : x.com/lakingsАртемий Панарин
Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Фото : x.com/lakings
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российский нападающий Артемий Панарин дебютировал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз".
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
26 февраля 2026 • начало в 06:00
Завершен
Лос-Анджелес
4 : 6
Вегас
14:31 • Квинтон Байфилд
(Артемий Панарин, Брандт Кларк)
34:44 • Адриан Кемпе
(Анже Копитар, Артемий Панарин)
53:26 • Квинтон Байфилд
(Андрей Кузьменко)
58:54 • Брандт Кларк
(Адриан Кемпе, Андрей Кузьменко)
10:59 • Павел Дорофеев
(Таннер Лащински, Рейли Смит)
48:07 • Колтон Сиссонс
(Braeden Bowman, Эдин Хилл)
51:16 • Брэндон Саад
(Колтон Сиссонс, Александр Хольц)
52:21 • Рейли Смит
(Таннер Лащински, Брэйден Макнэбб)
55:59 • Павел Дорофеев
(Таннер Лащински, Braeden Bowman)
59:32 • Иван Барбашев
(Томаш Гертл, Брэйден Макнэбб)
"Лос-Анджелес" принимает "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата. Панарин участвует в игре, которая стала для него первой за "Кингз". Российский форвард заявлен в первом звене вместе с нападающими Алексом Лаферрье и Адрианом Кемпе.
Панарин был обменян в "Лос-Анджелес" 4 февраля из "Нью-Йорк Рейнджерс", за который выступал с 2019 года. Впоследствии он подписал с "королями" новый двухлетний контракт на общую сумму в 22 миллиона долларов. Соглашение вступит в силу в сезоне-2026/27. В "Кингз" россиянин играет под 72-м номером.
Артемию Панарину 34 года. "Лос-Анджелес" стал четвертым клубом в его карьере в НХЛ. Ранее россиянин выступал за "Чикаго Блэкхокс", "Коламбус Блю Джекетс" и "Рейнджерс".
Хоккеисты Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров и Андрей Василевский - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Гол и две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Торонто"
06:22
 
Хоккей Национальная хоккейная лига (НХЛ) Вегас Голден Найтс Лос-Анджелес Кингз Артемий Панарин
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
