Панарин дебютировал за "Лос-Анджелес"

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российский нападающий Артемий Панарин дебютировал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз".

"Лос-Анджелес" принимает "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата. Панарин участвует в игре, которая стала для него первой за "Кингз". Российский форвард заявлен в первом звене вместе с нападающими Алексом Лаферрье и Адрианом Кемпе.

Панарин был обменян в "Лос-Анджелес" 4 февраля из "Нью-Йорк Рейнджерс", за который выступал с 2019 года. Впоследствии он подписал с "королями" новый двухлетний контракт на общую сумму в 22 миллиона долларов. Соглашение вступит в силу в сезоне-2026/27. В "Кингз" россиянин играет под 72-м номером.