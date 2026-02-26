Панарин дебютировал за "Лос-Анджелес"

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российский нападающий Артемий Панарин дебютировал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз".
26 февраля 2026 • начало в 06:00
Завершен
14:31 • Квинтон Байфилд
34:44 • Адриан Кемпе
53:26 • Квинтон Байфилд
58:54 • Брандт Кларк
10:59 • Павел Дорофеев
48:07 • Колтон Сиссонс
(Braeden Bowman, Эдин Хилл)
51:16 • Брэндон Саад
52:21 • Рейли Смит
55:59 • Павел Дорофеев
(Таннер Лащински, Braeden Bowman)
59:32 • Иван Барбашев
"Лос-Анджелес" принимает "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата. Панарин участвует в игре, которая стала для него первой за "Кингз". Российский форвард заявлен в первом звене вместе с нападающими Алексом Лаферрье и Адрианом Кемпе.
Панарин был обменян в "Лос-Анджелес" 4 февраля из "Нью-Йорк Рейнджерс", за который выступал с 2019 года. Впоследствии он подписал с "королями" новый двухлетний контракт на общую сумму в 22 миллиона долларов. Соглашение вступит в силу в сезоне-2026/27. В "Кингз" россиянин играет под 72-м номером.
Артемию Панарину 34 года. "Лос-Анджелес" стал четвертым клубом в его карьере в НХЛ. Ранее россиянин выступал за "Чикаго Блэкхокс", "Коламбус Блю Джекетс" и "Рейнджерс".