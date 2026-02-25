https://ria.ru/20260225/vyalbe-2076570449.html
Вяльбе: думаю, что Устюгов завершает карьеру
Вяльбе: думаю, что Устюгов завершает карьеру - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Вяльбе: думаю, что Устюгов завершает карьеру
Отсутствие олимпийского чемпиона Сергея Устюгова на чемпионате России в Южно-Сахалинске может быть связано с его решением завершить спортивную карьеру, заявила... РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Вяльбе: думаю, что Устюгов завершает карьеру
Вяльбе: думаю, что олимпийский чемпион Устюгов все-таки завершает карьеру