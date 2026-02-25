Рейтинг@Mail.ru
Вяльбе: думаю, что Устюгов завершает карьеру
Лыжные гонки
 
10:36 25.02.2026 (обновлено: 10:59 25.02.2026)
Вяльбе: думаю, что Устюгов завершает карьеру
Вяльбе: думаю, что Устюгов завершает карьеру
Отсутствие олимпийского чемпиона Сергея Устюгова на чемпионате России в Южно-Сахалинске может быть связано с его решением завершить спортивную карьеру, заявила...
лыжные гонки, елена вяльбе, федерация лыжных гонок россии (флгр), сергей устюгов
Лыжные гонки, Спорт, Елена Вяльбе, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР), Сергей Устюгов
Вяльбе: думаю, что Устюгов завершает карьеру

Вяльбе: думаю, что олимпийский чемпион Устюгов все-таки завершает карьеру

© РИА Новости / Павел Бедняков
Сергей Устюгов - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Отсутствие олимпийского чемпиона Сергея Устюгова на чемпионате России в Южно-Сахалинске может быть связано с его решением завершить спортивную карьеру, заявила журналистам президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Чемпионат России стартовал 25 февраля и завершится 8 марта. В нынешнем сезоне Устюгов выступил на этапах Кубка страны в Тюмени и Чусовом.
"Думаю, что он все-таки завершает карьеру", - ответила Вяльбе на вопрос о причинах отсутствия спортсмена на чемпионате России.
Устюгову 33 года. Он является олимпийским чемпионом 2022 года в эстафете, двукратным победителем мирового первенства 2017 года, победителем многодневной гонки "Тур де Ски" в сезоне-2016/17.
Александр Большунов и Йоханнес Клебо - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Большунов бы заставил Клебо поплыть! Почему рекорды норвежца — пшик
18 февраля, 15:33
 
Лыжные гонки, Спорт, Елена Вяльбе, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР), Сергей Устюгов
 
