Вяльбе: думаю, что Устюгов завершает карьеру

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Отсутствие олимпийского чемпиона Сергея Устюгова на чемпионате России в Южно-Сахалинске может быть связано с его решением завершить спортивную карьеру, заявила журналистам президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.