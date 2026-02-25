https://ria.ru/20260225/ufc-2076600702.html
СМИ выяснили, сколько потратит UFC на организацию турнира возле Белого дома
СМИ выяснили, сколько потратит UFC на организацию турнира возле Белого дома
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) потратит около 60 млн долларов на организацию турнира возле Белого дома, сообщает MMA Fighting. РИА Новости Спорт, 25.02.2026
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) потратит около 60 млн долларов на организацию турнира возле Белого дома, сообщает MMA Fighting.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал проведение 14 июня боя за звание чемпиона UFC на лужайке перед Белым домом в Вашингтоне в честь 250-летия страны. Также в этот день Трампу исполнится 80 лет.
Не уточняется, включает ли эта сумма также гонорары бойцов за участие в мероприятии. Ожидается, что для шоу UFC поставит октагон на южной лужайке, добавив трибуны для пяти тысяч зрителей, а бойцы будут идти к клетке от Овального кабинета.
Ранее одним из самых дорогих турниров промоушена был UFC 306, который состоялся в сентябре 2024 года в Лас-Вегасе и обошелся в 20 млн долларов.