12:35 25.02.2026
СМИ выяснили, сколько потратит UFC на организацию турнира возле Белого дома
СМИ выяснили, сколько потратит UFC на организацию турнира возле Белого дома
СМИ выяснили, сколько потратит UFC на организацию турнира возле Белого дома

UFC потратит около 60 млн долларов на организацию турнира возле Белого дома

Дэйна Уайт и Дональд Трамп
Дэйна Уайт и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© UFC Eurasia
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) потратит около 60 млн долларов на организацию турнира возле Белого дома, сообщает MMA Fighting.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал проведение 14 июня боя за звание чемпиона UFC на лужайке перед Белым домом в Вашингтоне в честь 250-летия страны. Также в этот день Трампу исполнится 80 лет.
Не уточняется, включает ли эта сумма также гонорары бойцов за участие в мероприятии. Ожидается, что для шоу UFC поставит октагон на южной лужайке, добавив трибуны для пяти тысяч зрителей, а бойцы будут идти к клетке от Овального кабинета.
Ранее одним из самых дорогих турниров промоушена был UFC 306, который состоялся в сентябре 2024 года в Лас-Вегасе и обошелся в 20 млн долларов.
Александр Синещук - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Российский боец получил жуткую травму, делая сальто назад после победы
24 февраля, 16:00
 
