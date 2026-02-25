Терентьев оценил идею создания спринтерских групп в сборной России

"Я никогда не готовился в спринтерской группе, поэтому не знаю, нужны ли они вообще. Когда пришел в сборную, таких групп уже не было. Поэтому даже не представляю, что это такое и как там строится подготовка. Целенаправленно к спринту я готовился, наверное, только перед Олимпийскими играми, когда понимал, что есть шанс на медаль. А так - нет. Это скорее особенность моего организма: я тренируюсь универсально, без узкой специфики и при этом могу хорошо бежать спринт", - сказал лыжник.