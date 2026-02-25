Рейтинг@Mail.ru
Терентьев оценил идею создания спринтерских групп в сборной России
Лыжные гонки
Лыжные гонки
 
10:38 25.02.2026 (обновлено: 11:30 25.02.2026)
Терентьев оценил идею создания спринтерских групп в сборной России
Терентьев оценил идею создания спринтерских групп в сборной России
Двукратный призер Олимпийских игр Александр Терентьев рассказал РИА Новости, что никогда не готовился в спринтерских группах, поэтому не знает, нужны ли сборной
2026-02-25T10:38:00+03:00
2026-02-25T11:30:00+03:00
лыжные гонки
спорт
россия
пекин
александр терентьев
дмитрий губерниев
Терентьев оценил идею создания спринтерских групп в сборной России

Терентьев: не представляю, что такое спринтерские группы и как в них готовятся

Александр Терентьев
Александр Терентьев. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный призер Олимпийских игр Александр Терентьев рассказал РИА Новости, что никогда не готовился в спринтерских группах, поэтому не знает, нужны ли сборной России специальные команды.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил в Telegram-канале о необходимости вернуть спринтерские группы в сборной России по лыжным гонкам.
"Я никогда не готовился в спринтерской группе, поэтому не знаю, нужны ли они вообще. Когда пришел в сборную, таких групп уже не было. Поэтому даже не представляю, что это такое и как там строится подготовка. Целенаправленно к спринту я готовился, наверное, только перед Олимпийскими играми, когда понимал, что есть шанс на медаль. А так - нет. Это скорее особенность моего организма: я тренируюсь универсально, без узкой специфики и при этом могу хорошо бежать спринт", - сказал лыжник.
Терентьеву 26 лет. Он является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине в личном и командном спринте.
