https://ria.ru/20260225/terentev-2076570965.html
Терентьев оценил идею создания спринтерских групп в сборной России
Терентьев оценил идею создания спринтерских групп в сборной России - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Терентьев оценил идею создания спринтерских групп в сборной России
Двукратный призер Олимпийских игр Александр Терентьев рассказал РИА Новости, что никогда не готовился в спринтерских группах, поэтому не знает, нужны ли сборной РИА Новости Спорт, 25.02.2026
2026-02-25T10:38:00+03:00
2026-02-25T10:38:00+03:00
2026-02-25T11:30:00+03:00
лыжные гонки
спорт
россия
пекин
александр терентьев
дмитрий губерниев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926433062_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_bc9ab188e5af1aa5bf05d5f6c6a62ca2.jpg
https://ria.ru/20260225/terentev-2076558585.html
россия
пекин
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926433062_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7c6c04889970d1c10fa2f0cf26c7060a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, пекин, александр терентьев, дмитрий губерниев
Лыжные гонки, Спорт, Россия, Пекин, Александр Терентьев, Дмитрий Губерниев
Терентьев оценил идею создания спринтерских групп в сборной России
Терентьев: не представляю, что такое спринтерские группы и как в них готовятся
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный призер Олимпийских игр Александр Терентьев рассказал РИА Новости, что никогда не готовился в спринтерских группах, поэтому не знает, нужны ли сборной России специальные команды.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев
заявил в Telegram-канале
о необходимости вернуть спринтерские группы в сборной России
по лыжным гонкам.
"Я никогда не готовился в спринтерской группе, поэтому не знаю, нужны ли они вообще. Когда пришел в сборную, таких групп уже не было. Поэтому даже не представляю, что это такое и как там строится подготовка. Целенаправленно к спринту я готовился, наверное, только перед Олимпийскими играми, когда понимал, что есть шанс на медаль. А так - нет. Это скорее особенность моего организма: я тренируюсь универсально, без узкой специфики и при этом могу хорошо бежать спринт", - сказал лыжник.
Терентьеву
26 лет. Он является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине
в личном и командном спринте.