Рублев обыграл Умбера во втором круге турнира в Дубае
Рублев обыграл Умбера во втором круге турнира в Дубае
Российский теннисист Андрей Рублев стал четвертьфиналистом турнира категории ATP 500 в Дубае, призовой фонд которого превышает 3,3 млн долларов. РИА Новости Спорт, 25.02.2026
