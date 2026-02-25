Рейтинг@Mail.ru
Рублев обыграл Умбера во втором круге турнира в Дубае
Теннис
 
20:50 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/rublev-2076745662.html
Рублев обыграл Умбера во втором круге турнира в Дубае
Рублев обыграл Умбера во втором круге турнира в Дубае - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Рублев обыграл Умбера во втором круге турнира в Дубае
Российский теннисист Андрей Рублев стал четвертьфиналистом турнира категории ATP 500 в Дубае, призовой фонд которого превышает 3,3 млн долларов. РИА Новости Спорт, 25.02.2026
2026-02-25T20:50:00+03:00
2026-02-25T20:50:00+03:00
теннис
спорт
андрей рублев
уго умбер
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983367024_0:21:1080:629_1920x0_80_0_0_0b130bacc42e443057014140f3074e7e.jpg
https://ria.ru/20260225/medvedev-2076648591.html
Теннис, Андрей Рублев, Уго Умбер, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Теннис, Спорт, Андрей Рублев, Уго Умбер, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Рублев обыграл Умбера во втором круге турнира в Дубае

Рублев обыграл Умбера и вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае

© Соцсети теннисистаАндрей Рублев
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Соцсети теннисиста
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев стал четвертьфиналистом турнира категории ATP 500 в Дубае, призовой фонд которого превышает 3,3 млн долларов.
В матче второго круга пятый сеяный турнира Рублев обыграл француза Уго Умбера, занимающего 37-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 23 минуты.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Dubai Tennis Championships
25 февраля 2026 • начало в 18:15
Завершен
Андрей Рублев
2 : 16:46:76:3
Уго Умбер
Календарь Турнирная таблица История встреч
В четвертьфинале соперником россиянина станет победитель встречи Артур Риндеркнеш (Франция) - Джек Дрейпер (Великобритания, 4-й номер посева).
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Медведев обыграл Вавринку во втором круге турнира в Дубае
Вчера, 14:30
 
Теннис
 
