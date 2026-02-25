Промоутер Пакьяо допустил, что бой филиппинца с Проводниковым не состоится

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Промоутер экс-чемпиона мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо Джас Матур допустил, что бой филиппинца с россиянином Русланом Проводниковым не состоится.

Ранее стриминговый сервис DAZN сообщил, что Проводников проведет бой против Пакьяо 18 апреля в Лас-Вегасе (США). Сам россиянин заявил, что о поединке говорить преждевременно. Во вторник был анонсирован реванш Пакьяо с бывшим чемпионом мира по боксу американцем Флойдом Мэйуэзером. Бой запланирован на 19 сентября.

« "Бой с Проводниковым - это неофициально, иначе вы бы увидели гораздо больше заявлений от самого Мэнни. Я бы тоже в этом участвовал, но ничего официального нет. Будет ли показательный бой Мэнни перед боем с Мэйуэзером? Да, будет. Я не могу сказать, будет ли это бой с Проводниковым или что-то другое, на данный момент определенности по этому бою нет", - цитирует Матура ESPN.

Проводникову 42 года. Он был чемпионом мира в первом полусреднем весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO). За свою карьеру россиянин встречался с такими известными боксерами, как Тимоти Брэдли, Майк Альварадо, Крис Алджиери и Лукас Маттиссе. В 30 боях в профессиональном боксе на его счету 25 побед (18 - нокаутом) и пять поражений. Россиянин не проводил официальных боев с 2016 года, когда проиграл Джону Молине. В декабре 2021 года он провел выставочный поединок по правилам бокса против экс-претендента на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Али Багаутинова и одержал победу. Бой не был санкционирован Федерацией бокса России.