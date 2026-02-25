Рейтинг@Mail.ru
11:32 25.02.2026
Медведев призвал к реформам в мировом теннисе
Медведев призвал к реформам в мировом теннисе
2026
даниил медведев, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Теннис, Даниил Медведев, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
© Фото : Пресс-служба УимблдонаДаниил Медведев
© Фото : Пресс-служба Уимблдона
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев призвал к упрощению календаря Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) за счет начисления рейтинговых очков только на турнирах Большого шлема и серии "Мастерс".
Во вторник Медведев (11-я ракетка мира) обыграл китайца Шан Цзюньчэна и вышел во второй раунд турнира категории ATP 500 в Дубае, призовой фонд которого превышает 3,3 млн долларов. В следующем раунде он сыграет против швейцарца Стэна Вавринки.
«
"В целом, я бы сказал, что нужно оставить четыре турнира Большого шлема и 11 турниров серии "Мастерс". Остальные турниры можно сделать без рейтинговых очков или что-то в этом роде. Не выставочные матчи, а именно без очков", - цитирует выступление Медведева на пресс-конференции сайт турнира в Дубае.
"В прошлом году я участвовал в семи турнирах подряд. Нужно ли было это делать? Нет. Если бы там не было очков, решение было бы проще. Это единственный способ сократить тур. Но этого никогда не произойдет, потому что есть лицензии, и у ATP не хватит денег, чтобы их все выкупить", - добавил россиянин.
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Рублев вышел во второй круг теннисного турнира в Дубае
24 февраля, 21:31
 
