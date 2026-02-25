Турецкий клуб Чалова назначил нового главного тренера

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Турецкий футбольный клуб "Кайсериспор" в соцсети Х объявил о назначении норвежца Эрлинга Моэ на пост главного тренера команды.
Во вторник клуб сообщил об уходе черногорского тренера Радомира Джаловича по взаимному согласию сторон. Специалист работал в клубе с октября 2025 года. Под его руководством команда провела 15 матчей, одержав три победы и четыре раза сыграв вничью.
Моэ 55 лет. Его соглашение с новым клубом рассчитано на 1,5 года. В чемпионате Турции норвежец также работал в "Бешикташе" в должности ассистента тренера. До перехода в турецкую лигу специалист с апреля 2019 по декабрь 2024 возглавлял норвежский "Мольде", вместе с которым по два раза выиграл чемпионат (2019, 2022) и Кубок Норвегии (2021, 2023).
В составе "Кайсериспора" выступают российские футболисты Федор Чалов, Герман Онугха и Денис Макаров.
"Кайсериспор" идет на предпоследнем, 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 19 очков за 23 тура.