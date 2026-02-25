Рейтинг@Mail.ru
Линетт покинул пост гендиректора оргкомитета Олимпиады 2030 года
13:05 25.02.2026
Линетт покинул пост гендиректора оргкомитета Олимпиады 2030 года
2026
Линетт покинул пост гендиректора оргкомитета Олимпиады 2030 года

© официальный сайт МОКОлимпийский флаг
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сирил Линетт покинул пост гендиректора организационного комитета зимней Олимпиады 2030 года во Французских Альпах из-за внутренних разногласий в оргкомитете Игр, сообщает Ассошиэйтед Пресс.
Сообщается, что Линетт ушел из-за затянувшегося конфликта с главой оргкомитета, олимпийским чемпионом по фристайлу 1992 года Эдгаром Гроспироном. Организаторы заявили, что это решение отражает коллективное стремление к новому импульсу за счет обновления системы управления в преддверии ключевого этапа реализации проекта.
Зимние Олимпийские игры во Французских Альпах пройдут 1-17 февраля 2030 года. Ранее оргкомитет покинули операционный директор Анн Мурак, директор по коммуникациям Артур Рише, а также Бертрана Меэут, возглавлявший комитет по вознаграждениям.
Линетту 54 года, ранее он занимал должности руководителя спортивного отдела телеканала Canal+, генерального директора спортивной ежедневной газеты L'Equipe и генерального директора французской группы компаний Pari Mutuel Urbain, занимающейся конным спортом.
Российский скалолаз Алексей Рубцов - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Российских скалолазов допустили к соревнованиям в нейтральном статусе
23 февраля, 19:02
 
