Линетт покинул пост гендиректора оргкомитета Олимпиады 2030 года
Линетт покинул пост гендиректора оргкомитета Олимпиады 2030 года
Сирил Линетт покинул пост гендиректора организационного комитета зимней Олимпиады 2030 года во Французских Альпах из-за внутренних разногласий в оргкомитете... РИА Новости Спорт, 25.02.2026
олимпийские игры
спорт
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сирил Линетт покинул пост гендиректора организационного комитета зимней Олимпиады 2030 года во Французских Альпах из-за внутренних разногласий в оргкомитете Игр, сообщает Ассошиэйтед Пресс.
Сообщается, что Линетт ушел из-за затянувшегося конфликта с главой оргкомитета, олимпийским чемпионом по фристайлу 1992 года Эдгаром Гроспироном. Организаторы заявили, что это решение отражает коллективное стремление к новому импульсу за счет обновления системы управления в преддверии ключевого этапа реализации проекта.
Зимние Олимпийские игры во Французских Альпах пройдут 1-17 февраля 2030 года. Ранее оргкомитет покинули операционный директор Анн Мурак, директор по коммуникациям Артур Рише, а также Бертрана Меэут, возглавлявший комитет по вознаграждениям.
Линетту 54 года, ранее он занимал должности руководителя спортивного отдела телеканала Canal+, генерального директора спортивной ежедневной газеты L'Equipe и генерального директора французской группы компаний Pari Mutuel Urbain, занимающейся конным спортом.