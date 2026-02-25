Линетт покинул пост гендиректора оргкомитета Олимпиады 2030 года

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сирил Линетт покинул пост гендиректора организационного комитета зимней Олимпиады 2030 года во Французских Альпах из-за внутренних разногласий в оргкомитете Игр, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Сообщается, что Линетт ушел из-за затянувшегося конфликта с главой оргкомитета, олимпийским чемпионом по фристайлу 1992 года Эдгаром Гроспироном. Организаторы заявили, что это решение отражает коллективное стремление к новому импульсу за счет обновления системы управления в преддверии ключевого этапа реализации проекта.

Зимние Олимпийские игры во Французских Альпах пройдут 1-17 февраля 2030 года. Ранее оргкомитет покинули операционный директор Анн Мурак, директор по коммуникациям Артур Рише, а также Бертрана Меэут, возглавлявший комитет по вознаграждениям.