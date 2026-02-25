https://ria.ru/20260225/kkhl-2076748935.html
Шипачев первым достиг отметки в 700 голевых передач в КХЛ
Шипачев первым достиг отметки в 700 голевых передач в КХЛ - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Шипачев первым достиг отметки в 700 голевых передач в КХЛ
Нападающий минского "Динамо" Вадим Шипачев стал первым хоккеистом, достигшим отметки в 700 голевых передач в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). РИА Новости Спорт, 25.02.2026
2026-02-25T21:00:00+03:00
2026-02-25T21:00:00+03:00
2026-02-25T21:00:00+03:00
хоккей
спорт
пхенчхан
пекин
россия
вадим шипачев
хк динамо
адмирал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068904215_646:76:3044:1425_1920x0_80_0_0_fb011735d5257efd1652fb94483e507e.jpg
https://ria.ru/20260225/dinamo-2076582700.html
пхенчхан
пекин
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068904215_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_b7859492073595449923007be3bdf730.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, пхенчхан, пекин, россия, вадим шипачев, хк динамо, адмирал, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Пхенчхан, Пекин, Россия, Вадим Шипачев, ХК Динамо, Адмирал, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Шипачев первым достиг отметки в 700 голевых передач в КХЛ
Шипачев первым в истории КХЛ достиг отметки в 700 голевых передач