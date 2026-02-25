Рейтинг@Mail.ru
Шипачев первым достиг отметки в 700 голевых передач в КХЛ - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:00 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/kkhl-2076748935.html
Шипачев первым достиг отметки в 700 голевых передач в КХЛ
Шипачев первым достиг отметки в 700 голевых передач в КХЛ - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Шипачев первым достиг отметки в 700 голевых передач в КХЛ
Нападающий минского "Динамо" Вадим Шипачев стал первым хоккеистом, достигшим отметки в 700 голевых передач в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). РИА Новости Спорт, 25.02.2026
2026-02-25T21:00:00+03:00
2026-02-25T21:00:00+03:00
хоккей
спорт
пхенчхан
пекин
россия
вадим шипачев
хк динамо
адмирал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068904215_646:76:3044:1425_1920x0_80_0_0_fb011735d5257efd1652fb94483e507e.jpg
https://ria.ru/20260225/dinamo-2076582700.html
пхенчхан
пекин
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068904215_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_b7859492073595449923007be3bdf730.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, пхенчхан, пекин, россия, вадим шипачев, хк динамо, адмирал, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Пхенчхан, Пекин, Россия, Вадим Шипачев, ХК Динамо, Адмирал, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Шипачев первым достиг отметки в 700 голевых передач в КХЛ

Шипачев первым в истории КХЛ достиг отметки в 700 голевых передач

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВадим Шипачев
Вадим Шипачев - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Вадим Шипачев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Нападающий минского "Динамо" Вадим Шипачев стал первым хоккеистом, достигшим отметки в 700 голевых передач в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
"Динамо" в среду в гостях играет с "Сочи". Шипачев отметился голевыми передачами на 4-й и 22-й минутах. Его второй ассист стал для него 700-м в лиге за карьеру. Шипачев - рекордсмен лиги по ассистам. 611 передач форвард отдал в регулярных чемпионатах, еще 89 - в плей-офф.
Шипачев, также являющийся лучшим бомбардиром в истории КХЛ, 12 января в матче против владивостокского "Адмирала" (2:1) достиг отметки в 1000 набранных очков в лиге.
Шипачеву 38 лет. Он олимпийский чемпион Игр-2018 в Пхенчхане, серебряный призер Олимпиады 2022 года в Пекине, чемпион мира 2014 года в составе сборной России, двукратный обладатель Кубка Гагарина со СКА (2015, 2017).
Артем Швец-Роговой - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Московское "Динамо" продлило контракт с Швецом-Роговым
Вчера, 11:33
 
ХоккейСпортПхенчханПекинРоссияВадим ШипачевХК Динамо (Москва)АдмиралКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    У. Умбер
    666
    473
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    7
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Нефтехимик
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Ак Барс
    Лада
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Боруссия Д
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Бенфика
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Монако
    2
    2
  • Футбол
    ДВ- 2-й тайм
    Ювентус
    Галатасарай
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала