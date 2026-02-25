Рейтинг@Mail.ru
Клуб Чалова объявил об уходе главного тренера
Футбол
 
01:35 25.02.2026
Клуб Чалова объявил об уходе главного тренера
Клуб Чалова объявил об уходе главного тренера - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Клуб Чалова объявил об уходе главного тренера
Турецкий футбольный клуб "Кайсериспор" в соцсети Х объявил об отставке главного тренера команды Радомира Джаловича. РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Клуб Чалова объявил об уходе главного тренера

Клуб Чалова и Макарова "Кайсериспор" объявил об уходе главного тренера Джаловича

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Турецкий футбольный клуб "Кайсериспор" в соцсети Х объявил об отставке главного тренера команды Радомира Джаловича.
Решение об отставке было принято по взаимному согласию сторон. Специалист работал в клубе с октября 2025 года. Под его руководством команда провела 15 матчей, одержав три победы и четыре раза сыграв вничью.
В составе "Кайсериспора" выступают российские футболисты Федор Чалов, Герман Онугха и Денис Макаров.
"Кайсериспор" идет на предпоследнем, 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 19 очков за 23 тура.
Федор Чалов - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
"Готов к новому вызову": Чалов высказался о переходе в "Кайсериспор"
5 февраля, 13:00
 
ФутболСпортРадомир ДжаловичКайсериспорФедор ЧаловГерман Онугха
 
