Клуб Чалова объявил об уходе главного тренера
Турецкий футбольный клуб "Кайсериспор" в соцсети Х объявил об отставке главного тренера команды Радомира Джаловича. РИА Новости Спорт, 25.02.2026
2026-02-25T01:35:00+03:00
2026-02-25T01:35:00+03:00
2026-02-25T01:48:00+03:00
футбол
спорт
радомир джалович
кайсериспор
федор чалов
герман онугха
спорт, радомир джалович, кайсериспор, федор чалов, герман онугха
Футбол, Спорт, Радомир Джалович, Кайсериспор, Федор Чалов, Герман Онугха
