Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP 500 в Дубае - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Теннис
 
15:01 25.02.2026
Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP 500 в Дубае
Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP 500 в Дубае
спорт, дубай, карен хачанов, дженсон бруксби, даниил медведев
Теннис, Спорт, Дубай, Карен Хачанов, Дженсон Бруксби, Даниил Медведев
Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP 500 в Дубае

Хачанов проиграл Бруксби и не смог выйти в 1/4 финала ATP 500 в Дубае

© Фото : Пресс-служба ErsteBankOpenКарен Хачанов
Карен Хачанов - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фото : Пресс-служба ErsteBankOpen
Карен Хачанов. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира категории ATP 500 в Дубае, призовой фонд которого превышает 3,3 млн долларов.
Во встрече второго раунда Хачанов (16-я ракетка мира) уступил американцу Дженсону Бруксби (49) со счетом 6:7 (6:8), 4:6. Теннисисты провели на корте 1 час 43 минуты.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Dubai Tennis Championships
25 февраля 2026 • начало в 13:15
Завершен
Дженсон Бруксби
2 : 07:66:4
Карен Хачанов
В четвертьфинале турнира Бруксби сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (11).
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Медведев призвал к реформам в мировом теннисе
ТеннисСпортДубайКарен ХачановДженсон БруксбиДаниил Медведев
 
