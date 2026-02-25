https://ria.ru/20260225/dubay-2076657099.html
Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP 500 в Дубае
Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP 500 в Дубае - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP 500 в Дубае
Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира категории ATP 500 в Дубае, призовой фонд которого превышает 3,3 млн долларов. РИА Новости Спорт, 25.02.2026
2026-02-25T15:01:00+03:00
2026-02-25T15:01:00+03:00
2026-02-25T15:01:00+03:00
теннис
спорт
дубай
карен хачанов
дженсон бруксби
даниил медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904977861_99:112:1949:1152_1920x0_80_0_0_9d6a32d4c0a42e3d1a5ca74271fb58a8.jpg
https://ria.ru/20260225/ochki-2076582411.html
дубай
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904977861_54:0:1874:1365_1920x0_80_0_0_543b8abb5d125c07d421cb736da23bb1.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, дубай, карен хачанов, дженсон бруксби, даниил медведев
Теннис, Спорт, Дубай, Карен Хачанов, Дженсон Бруксби, Даниил Медведев
Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP 500 в Дубае
Хачанов проиграл Бруксби и не смог выйти в 1/4 финала ATP 500 в Дубае