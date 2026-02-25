Рейтинг@Mail.ru
Россияне завоевали два золота в вольной борьбе на турнире UWW в Тиране
Единоборства
 
21:46 25.02.2026
Россияне завоевали два золота в вольной борьбе на турнире UWW в Тиране
Россияне завоевали два золота в вольной борьбе на турнире UWW в Тиране - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Россияне завоевали два золота в вольной борьбе на турнире UWW в Тиране
Российские борцы вольного стиля завоевали две золотые медали на рейтинговом турнире Объединенного мира борьбы (UWW) в Тиране. РИА Новости Спорт, 25.02.2026
единоборства
спорт
тирана (город)
заур угуев
тирана (город)
спорт, тирана (город), заур угуев
Единоборства, Спорт, Тирана (город), Заур Угуев
Россияне завоевали два золота в вольной борьбе на турнире UWW в Тиране

Россияне завоевали две золотые медали в вольной борьбе на турнире UWW в Тиране

Вольная борьба
Вольная борьба. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские борцы вольного стиля завоевали две золотые медали на рейтинговом турнире Объединенного мира борьбы (UWW) в Тиране.
Победили в своих весовых категориях Заур Угуев (до 61 кг) и Ибрагим Кадиев (до 86 кг).
Серебряные медали взяли Рамиз Газматов (до 57 кг) и Чермен Тавитов (до 61 кг). Бронзовыми призерами стали Ибрагим Ибрагимов (до 70 кг) и Иналбек Шериев (до 74 кг).
Соревнования в Тиране завершатся 1 марта. В 2023 году UWW допустил россиян и белорусов к участию в турнирах в нейтральном статусе в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).
Промоутер Пакьяо допустил, что бой филиппинца с Проводниковым не состоится
Единоборства
 
