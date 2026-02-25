https://ria.ru/20260225/borba-2076752833.html
Россияне завоевали два золота в вольной борьбе на турнире UWW в Тиране
Российские борцы вольного стиля завоевали две золотые медали на рейтинговом турнире Объединенного мира борьбы (UWW) в Тиране. РИА Новости Спорт, 25.02.2026
2026-02-25T21:46:00+03:00
2026-02-25T21:46:00+03:00
2026-02-25T21:46:00+03:00
Россияне завоевали два золота в вольной борьбе на турнире UWW в Тиране
