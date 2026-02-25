Рейтинг@Mail.ru
"Динамо" победило "Енисей" в матче плей-офф чемпионата России по бенди - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:05 25.02.2026 (обновлено: 22:06 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/bendi-2076755172.html
"Динамо" победило "Енисей" в матче плей-офф чемпионата России по бенди
"Динамо" победило "Енисей" в матче плей-офф чемпионата России по бенди - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
"Динамо" победило "Енисей" в матче плей-офф чемпионата России по бенди
Московское "Динамо" дома обыграло красноярский "Енисей" в первом матче четвертьфинальной серии чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 25.02.2026
2026-02-25T22:05:00+03:00
2026-02-25T22:06:00+03:00
спорт
чемпионат россии по хоккею с мячом
сергей ломанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076755508_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d264071deec33b8d34890601cae49e3a.jpg
https://ria.ru/20260225/bendi-2076698369.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076755508_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dbef14d71f445e0baf865b08a367e564.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, чемпионат россии по хоккею с мячом, сергей ломанов
Спорт, Чемпионат России по хоккею с мячом, Сергей Ломанов
"Динамо" победило "Енисей" в матче плей-офф чемпионата России по бенди

"Динамо" победило "Енисей" на старте серии 1/4 финала чемпионата России по бенди

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкХоккей с мячом. Чемпионат России. Финал
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Финал - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Московское "Динамо" дома обыграло красноярский "Енисей" в первом матче четвертьфинальной серии чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 8:5 в пользу "бело-голубых". В составе победителей хет-трик оформил Егор Ахманаев (37, 38 и 85-я минуты), по разу отличились Роман Дарковский (6), Дмитрий Ширяев (11), Степан Зыков (22), Никита Иванов (43) и Михаил Сергеев (64). У "Енисея" мячи забросили Всеволод Евсеев (45), Владимир Власюк (67), Сергей Ломанов (78 и 89) и Платон Кузьменко (80).
Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу москвичей. Вторая встреча пройдет в Москве 26 февраля.
В другом матче архангельский "Водник" дома нанес поражение клубу "СКА - Уральский трубник" из Свердловской области со счетом 8:4.
Хоккеисты клуба Кузбасс - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Кузбасс" разгромил "Старт" в первом матче 1/4 финала ЧР по бенди
Вчера, 17:18
 
СпортЧемпионат России по хоккею с мячомСергей Ломанов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    У. Умбер
    666
    473
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    7
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Нефтехимик
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Ак Барс
    Лада
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Боруссия Д
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Бенфика
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Монако
    2
    2
  • Футбол
    ДВ- 2-й тайм
    Ювентус
    Галатасарай
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала