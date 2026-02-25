"Динамо" победило "Енисей" в матче плей-офф чемпионата России по бенди

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Московское "Динамо" дома обыграло красноярский "Енисей" в первом матче четвертьфинальной серии чемпионата России по хоккею с мячом.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 8:5 в пользу "бело-голубых". В составе победителей хет-трик оформил Егор Ахманаев (37, 38 и 85-я минуты), по разу отличились Роман Дарковский (6), Дмитрий Ширяев (11), Степан Зыков (22), Никита Иванов (43) и Михаил Сергеев (64). У "Енисея" мячи забросили Всеволод Евсеев (45), Владимир Власюк (67), Сергей Ломанов (78 и 89) и Платон Кузьменко (80).

Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу москвичей. Вторая встреча пройдет в Москве 26 февраля.