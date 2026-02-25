https://ria.ru/20260225/bendi-2076755172.html
"Динамо" победило "Енисей" в матче плей-офф чемпионата России по бенди
Московское "Динамо" дома обыграло красноярский "Енисей" в первом матче четвертьфинальной серии чемпионата России по хоккею с мячом.
2026-02-25T22:05:00+03:00
2026-02-25T22:05:00+03:00
2026-02-25T22:06:00+03:00
спорт
чемпионат россии по хоккею с мячом
сергей ломанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076755508_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d264071deec33b8d34890601cae49e3a.jpg
https://ria.ru/20260225/bendi-2076698369.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076755508_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dbef14d71f445e0baf865b08a367e564.jpg
спорт, чемпионат россии по хоккею с мячом, сергей ломанов
Спорт, Чемпионат России по хоккею с мячом, Сергей Ломанов
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Московское "Динамо" дома обыграло красноярский "Енисей" в первом матче четвертьфинальной серии чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 8:5 в пользу "бело-голубых". В составе победителей хет-трик оформил Егор Ахманаев (37, 38 и 85-я минуты), по разу отличились Роман Дарковский (6), Дмитрий Ширяев (11), Степан Зыков (22), Никита Иванов (43) и Михаил Сергеев (64). У "Енисея" мячи забросили Всеволод Евсеев (45), Владимир Власюк (67), Сергей Ломанов (78 и 89) и Платон Кузьменко (80).
Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу москвичей. Вторая встреча пройдет в Москве 26 февраля.
В другом матче архангельский "Водник" дома нанес поражение клубу "СКА - Уральский трубник" из Свердловской области со счетом 8:4.