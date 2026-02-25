Рейтинг@Mail.ru
"СКА-Нефтяник" разгромил "Родину" в первом матче плей-офф ЧР по бенди - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
14:07 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/bendi-2076640710.html
"СКА-Нефтяник" разгромил "Родину" в первом матче плей-офф ЧР по бенди
"СКА-Нефтяник" разгромил "Родину" в первом матче плей-офф ЧР по бенди - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
"СКА-Нефтяник" разгромил "Родину" в первом матче плей-офф ЧР по бенди
Хабаровский "СКА-Нефтяник" обыграл кировскую "Родину" в первом матче четвертьфинала чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 25.02.2026
2026-02-25T14:07:00+03:00
2026-02-25T14:07:00+03:00
хоккей
ска-нефтяник
чемпионат россии по хоккею с мячом
родина
хоккей с мячом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858947818_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_2cbac3e81e1d456d59a3ee7a23fdc152.jpg
https://ria.ru/20260218/bendi-2075319489.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858947818_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_80bd8169917fed58c160cef148f2a451.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
ска-нефтяник, чемпионат россии по хоккею с мячом, родина, хоккей с мячом
Хоккей, СКА-Нефтяник, Чемпионат России по хоккею с мячом, Родина, Хоккей с мячом
"СКА-Нефтяник" разгромил "Родину" в первом матче плей-офф ЧР по бенди

"СКА-Нефтяник" обыграл "Родину" в первом матче плей-офф ЧР по хоккею с мячом

© Пресс-служба ХК "СКА-Нефтяник"Хоккеисты клуба "СКА-Нефтяник"
Хоккеисты клуба СКА-Нефтяник - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Пресс-служба ХК "СКА-Нефтяник"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Хабаровский "СКА-Нефтяник" обыграл кировскую "Родину" в первом матче четвертьфинала чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча в Хабаровске завершилась победой хозяев со счетом 11:1. В составе "СКА-Нефтяника" голы забили Владислав Кузнецов (15-я минута), Семен Чупин (19), Александр Егорычев (31), Владимир Каланчин (37, 44, 64, 82), Туомас Мяаття (47), Юрий Шардаков (68), Алан Джусоев (73) и Кирилл Бутенко (88). У "Родины" отличился Артур Шельпяков (67).
Счет в серии до трех побед - 1:0. Вторая встреча состоится в Хабаровске 26 февраля.
Хоккеисты Водника в матче чемпионата России по бенди - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Водник" обыграл "Волгу" в матче чемпионата России по бенди
18 февраля, 21:19
 
ХоккейСКА-НефтяникЧемпионат России по хоккею с мячомРодинаХоккей с мячом
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    У. Умбер
    666
    473
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    7
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Нефтехимик
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Ак Барс
    Лада
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Боруссия Д
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Бенфика
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Монако
    2
    2
  • Футбол
    ДВ- 2-й тайм
    Ювентус
    Галатасарай
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала