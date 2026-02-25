Рейтинг@Mail.ru
"Аталанта" прошла "Боруссию" в Лиге чемпионов благодаря пенальти в концовке
Футбол
 
22:53 25.02.2026 (обновлено: 23:13 25.02.2026)
"Аталанта" прошла "Боруссию" в Лиге чемпионов благодаря пенальти в концовке
"Аталанта" прошла "Боруссию" в Лиге чемпионов благодаря пенальти в концовке
Итальянская "Аталанта" на своем поле обыграла немецкую "Боруссию" из Дортмунда в ответном матче стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов и вышла в... РИА Новости Спорт, 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/liga-chempionov-2076519401.html
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Итальянская "Аталанта" на своем поле обыграла немецкую "Боруссию" из Дортмунда в ответном матче стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов и вышла в 1/8 финала турнира.
Встреча, которая прошла в Бергамо, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Джанлука Скамакка (5-я минута), Давиде Дзаппакоста (45), Марио Пашалич (57) и Лазар Самарджич (90+8, пенальти). У "Боруссии" отличился Карим Адейеми (75).
Лига чемпионов УЕФА
25 февраля 2026 • начало в 20:45
Завершен
Аталанта
4 : 1
Боруссия Д
05‎’‎ • Джанлука Скамакка
45‎’‎ • Давиде Дзаппакоста
57‎’‎ • Марио Пашалич
(Мартен де Рон)
90‎’‎ • Лазар Самарджич (П)
75‎’‎ • Карим Адейми
(Карни Чуквуемека)
Решающий гол итальянский клуб забил с пенальти, который был назначен после того, как защитник "Боруссии" Рами Бенсебайни попал ногой в голову сопернику в своей штрафной площади на первой компенсированной ко второму тайму минуте. Бенсебайни получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Также красную карточку на скамейке получил защитник "Боруссии" Нико Шлоттербек, который эмоционально общался с судьей после назначенного пенальти.
Первый матч прошел в Дортмунде 17 февраля и завершился победой немецкого клуба со счетом 2:0. Соперником "Аталанты" в 1/8 финала станет немецкая "Бавария" или английский "Арсенал".
Жеребьевка 1/8 финала турнира пройдет 27 февраля.
Никита Хайкин в матче против Интера - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Вратарь из России опозорил "Интер"! Норвежцы и Хайкин вошли в историю
