"Аталанта" прошла "Боруссию" в Лиге чемпионов благодаря пенальти в концовке

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Итальянская "Аталанта" на своем поле обыграла немецкую "Боруссию" из Дортмунда в ответном матче стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов и вышла в 1/8 финала турнира.
Встреча, которая прошла в Бергамо, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Джанлука Скамакка (5-я минута), Давиде Дзаппакоста (45), Марио Пашалич (57) и Лазар Самарджич (90+8, пенальти). У "Боруссии" отличился Карим Адейеми (75).
25 февраля 2026 • начало в 20:45
Завершен
05’ • Джанлука Скамакка
45’ • Давиде Дзаппакоста
57’ • Марио Пашалич
90’ • Лазар Самарджич (П)
75’ • Карим Адейми
Решающий гол итальянский клуб забил с пенальти, который был назначен после того, как защитник "Боруссии" Рами Бенсебайни попал ногой в голову сопернику в своей штрафной площади на первой компенсированной ко второму тайму минуте. Бенсебайни получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Также красную карточку на скамейке получил защитник "Боруссии" Нико Шлоттербек, который эмоционально общался с судьей после назначенного пенальти.
Жеребьевка 1/8 финала турнира пройдет 27 февраля.