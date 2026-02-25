"Аталанта" прошла "Боруссию" в Лиге чемпионов благодаря пенальти в концовке

Решающий гол итальянский клуб забил с пенальти, который был назначен после того, как защитник "Боруссии" Рами Бенсебайни попал ногой в голову сопернику в своей штрафной площади на первой компенсированной ко второму тайму минуте. Бенсебайни получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Также красную карточку на скамейке получил защитник "Боруссии" Нико Шлоттербек, который эмоционально общался с судьей после назначенного пенальти.