Трусова поделилась сексуальными фото с тренировки

Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) поделилась фото с тренировки в спортзале. РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Фигуристка Трусова опубликовала откровенные фото с тренировки