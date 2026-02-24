Рейтинг@Mail.ru
24.02.2026
Трусова поделилась сексуальными фото с тренировки
Фигурное катание
 
19:01 24.02.2026
Трусова поделилась сексуальными фото с тренировки
Трусова поделилась сексуальными фото с тренировки - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Трусова поделилась сексуальными фото с тренировки
Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) поделилась фото с тренировки в спортзале. РИА Новости Спорт, 24.02.2026
фигурное катание
александра игнатова (трусова)
вокруг спорта
александра игнатова (трусова), вокруг спорта
Фигурное катание, Александра Игнатова (Трусова), Вокруг спорта
Трусова поделилась сексуальными фото с тренировки

Фигуристка Трусова опубликовала откровенные фото с тренировки

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (Трусова) поделилась фото с тренировки в спортзале.
На снимках спортсменка позирует в черном спортивном топе с глубоким вырезом.
Трусовой 21 год, она замужем за фигуристом Макаром Игнатовым. В августе 2025 года у пары родился сын. В январе 2026 года стало Трусова объявила о планах вернуться в спорт.
Свела с ума и победила с рекордом. Кто самая красивая участница Олимпиады
9 февраля, 21:20
9 февраля, 21:20
 
Фигурное катание, Александра Игнатова (Трусова), Вокруг спорта
 
