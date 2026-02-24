https://ria.ru/20260224/tramp-2076519074.html
Трамп принял в Белом доме олимпийскую сборную по хоккею
Трамп принял в Белом доме олимпийскую сборную по хоккею
Трамп принял в Белом доме олимпийскую сборную по хоккею
Президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме олимпийскую сборную США по хоккею, взявшую золото на играх в Италии, следует из видео, выложенного... РИА Новости Спорт, 24.02.2026
2026-02-24T23:42:00+03:00
хоккей
дональд трамп
зимние олимпийские игры 2026
сша
Новости
Трамп принял в Белом доме олимпийскую сборную по хоккею
Трамп принял в Белом доме олимпийскую сборную США по хоккею