Трамп принял в Белом доме олимпийскую сборную по хоккею
23:42 24.02.2026
Трамп принял в Белом доме олимпийскую сборную по хоккею
Президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме олимпийскую сборную США по хоккею, взявшую золото на играх в Италии, следует из видео, выложенного... РИА Новости Спорт, 24.02.2026
хоккей
дональд трамп
зимние олимпийские игры 2026
сша
дональд трамп, зимние олимпийские игры 2026, сша
Хоккей, Дональд Трамп, Зимние Олимпийские игры 2026, США
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме олимпийскую сборную США по хоккею, взявшую золото на играх в Италии, следует из видео, выложенного администрацией.
На видео, выложенном в соцсети X заместителем главы аппарата Белого дома Дэном Скавино, американский лидер приветствует команду в Овальном кабинете.
Линдси Вонн - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Горнолыжница Вонн заявила, что ей могли ампутировать ногу после падения
23 февраля, 22:05
"Я узнаю каждого из вас. Большие ребята!" - сказал Трамп, пожимая руки хоккеистам.
В воскресенье сборная США в овертайме обыграла команду Канады в финале Олимпийских игр в Италии со счетом 2:1. Американцы завоевали золото на олимпийском хоккейном турнире впервые с 1980 года.
После победы сборной США Трамп в ироничной манере прокомментировал успех в Truth Social, в шутку посетовав на "несправедливость" того, что Соединенные Штаты побеждают слишком часто.
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Сервисмен рассказал об эксклюзивных новинках у норвежцев на Олимпиаде
Вчера, 11:55
 
