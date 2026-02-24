Рейтинг@Mail.ru
СКА гарантировал себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина
Хоккей
 
22:10 24.02.2026 (обновлено: 22:23 24.02.2026)
СКА гарантировал себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина
СКА гарантировал себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина
Петербургский СКА нанес поражение владивостокскому "Адмиралу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и обеспечил себе участие в... РИА Новости Спорт, 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/lokomotiv-2076510765.html
СКА гарантировал себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина

СКА обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ после победы над "Адмиралом"

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Петербургский СКА нанес поражение владивостокскому "Адмиралу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и обеспечил себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина.
Встреча, которая прошла во вторник в Санкт-Петербурге, завершилась победой хозяев со счетом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). У победителей шайбы забросили Бреннан Менелл (1-я минута), Сергей Плотников (21), Скотт Уилсон (48) и Матвей Короткий (57). Голы гостей на счету Кайла Олсона (13) и Никиты Тертышного (59).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
24 февраля 2026 • начало в 19:30
Завершен
СКА
4 : 2
Адмирал
00:56 • Бреннан Менелл
00:48 • Сергей Плотников
(Скотт Уилсон, Николай Голдобин)
07:46 • Скотт Уилсон
(Николай Голдобин, Сергей Плотников)
16:17 • Матвей Короткий
(Михаил Воробьев, Егор Савиков)
12:08 • Kyle Olson
(Либор Сулак, Вячеслав Основин)
18:28 • Никита Тертышный
(Oskar Bulavchuk)
Плотников забросил свою 250-ю шайбу и стал восьмым игроком, вошедшим в клуб снайперов КХЛ (игроки, достигшие отметки в 250 голов). Лидером по заброшенным шайбам остается Сергей Мозякин (419).
СКА набрал 69 очков и располагается на шестом месте в таблице Западной конференции. До конца регулярного чемпионата команда уже не опустится ниже восьмой позиции, гарантирующей участие в плей-офф. "Адмирал" (41 балл) идет 11-м на Востоке.
В следующем матче петербуржцы 26 февраля примут московское "Динамо", а владивостокская команда в тот же день на выезде встретится со столичным "Спартаком".
