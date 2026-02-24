СКА гарантировал себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Петербургский СКА нанес поражение владивостокскому "Адмиралу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и обеспечил себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина.
Встреча, которая прошла во вторник в Санкт-Петербурге, завершилась победой хозяев со счетом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). У победителей шайбы забросили Бреннан Менелл (1-я минута), Сергей Плотников (21), Скотт Уилсон (48) и Матвей Короткий (57). Голы гостей на счету Кайла Олсона (13) и Никиты Тертышного (59).
Плотников забросил свою 250-ю шайбу и стал восьмым игроком, вошедшим в клуб снайперов КХЛ (игроки, достигшие отметки в 250 голов). Лидером по заброшенным шайбам остается Сергей Мозякин (419).
СКА набрал 69 очков и располагается на шестом месте в таблице Западной конференции. До конца регулярного чемпионата команда уже не опустится ниже восьмой позиции, гарантирующей участие в плей-офф. "Адмирал" (41 балл) идет 11-м на Востоке.
В следующем матче петербуржцы 26 февраля примут московское "Динамо", а владивостокская команда в тот же день на выезде встретится со столичным "Спартаком".
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
r-sport.internet@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.