Плющев оценил работу судей хоккейного турнира Олимпиады
Хоккей
 
24.02.2026
Плющев оценил работу судей хоккейного турнира Олимпиады
Плющев оценил работу судей хоккейного турнира Олимпиады
Судейство хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии можно оценить на твердую четверку, но допускались и грубые ошибки, заявил РИА Новости заслуженный...
Плющев оценил работу судей хоккейного турнира Олимпиады

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Плющев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Владимир Плющев. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Судейство хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии можно оценить на твердую четверку, но допускались и грубые ошибки, заявил РИА Новости заслуженный тренер России, бывший главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Владимир Плющев.
Олимпиада в Италии завершилась 22 февраля. Золото в хоккейном турнире завоевала команда США, обыграв в финале сборную Канады.
"Судейство на Олимпиаде оцениваю на хорошую четверочку, если говорить об общих впечатлениях. Если отмечать отдельные матчи, то были грубые ошибки, связанные с человеческим фактором. Как, например, в матче Чехия – Канада, когда чехи забивали вшестером, - сами канадцы ничего не увидели, четверо судей ничего не увидели. Но в целом судьи своими действиями не влияли на результаты матчей, не тормозили темп игры, не придумывали удаления", - сказал Плющев.
Хоккейная тренировка - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Федерация хоккея России отстранила трех судей ВХЛ за аморальное поведение
23 февраля, 20:33
 
ХоккейСпортИталияКанадаРоссияВладимир ПлющевЗимние Олимпийские игры 2026КХЛ 2025-2026
 
