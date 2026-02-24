https://ria.ru/20260224/norvegiya-2076359737.html
Сервисмен рассказал об эксклюзивных новинках у норвежцев на Олимпиаде
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Норвежские сервисмены могли использовать эксклюзивные новинки в смазке лыж на Олимпиаде, рассказал РИА Новости специалист по подготовке лыж сборной России Виктор Чуркин.
В субботу весь пьедестал в мужском олимпийском марафоне заняли норвежцы, они ни разу не сменили лыжи по ходу дистанции. Россиянин Савелий Коростелев
пришел к финишу пятым.
"Да, удивило, что норвежцы вообще не поменяли лыжи. Погода была сложная, плюсовая температура. А в плюс лыжи долго не работают качественно. Они ухудшаются круг за кругом, километр за километром, потому что набирают грязь, влага попадает. И в плане скольжения, и в плане держания - все постепенно становится хуже", - сказал Чуркин.
"У норвежцев лыжи скользили до конца марафона хорошо. А у всего остального мира они ухудшались. И не только российские сервисмены - многие специалисты не понимают, почему так произошло. Савелий Коростелев после гонки даже сказал в интервью: "Вы проверьте эти лыжи на фтор". То есть все удивились. Фтор увеличивает скольжение, но он запрещен, его нельзя использовать. Но кто знает, что они использовали", - отметил Чуркин.
По его словам, норвежцы могли использовать новые разработки норвежской компании Swix. "Эта компания находится в Норвегии
, и, естественно, все новинки в первую очередь получают норвежские спортсмены. Перед Олимпиадой каждая фирма готовит что-то новое. Возможно, у них были смазки, которых пока нет у других. После Олимпиады они, возможно, появятся в продаже для всех. Может быть, дело в этом. А может, их сервисмены просто нашли такие варианты подготовки, которые другим не удалось найти. Но факт в том, что все были удивлены", - добавил эксперт.