Сервисмен рассказал об эксклюзивных новинках у норвежцев на Олимпиаде

"Да, удивило, что норвежцы вообще не поменяли лыжи. Погода была сложная, плюсовая температура. А в плюс лыжи долго не работают качественно. Они ухудшаются круг за кругом, километр за километром, потому что набирают грязь, влага попадает. И в плане скольжения, и в плане держания - все постепенно становится хуже", - сказал Чуркин.

"У норвежцев лыжи скользили до конца марафона хорошо. А у всего остального мира они ухудшались. И не только российские сервисмены - многие специалисты не понимают, почему так произошло. Савелий Коростелев после гонки даже сказал в интервью: "Вы проверьте эти лыжи на фтор". То есть все удивились. Фтор увеличивает скольжение, но он запрещен, его нельзя использовать. Но кто знает, что они использовали", - отметил Чуркин.