В ГД призвали лишить аккредитации страны, бойкотирующих Паралимпиаду

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с РИА Новости предложил лишить аккредитации делегатов тех стран, которые собираются бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр в Милане из-за допуска российских спортсменов.

"Не хотят быть на параде - нет проблем, но зачем вы едете на Игры? Вы делаете плохо прежде всего своим спортсменам. Какие-то функционеры пытаются решать за них. Если атлеты не хотят идти - хорошо, но это не должно быть позицией национального комитета", - добавил он.