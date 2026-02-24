В ГД призвали лишить аккредитации страны, бойкотирующих Паралимпиаду

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с РИА Новости предложил лишить аккредитации делегатов тех стран, которые собираются бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр в Милане из-за допуска российских спортсменов.
Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой. Позднее паралимпийские комитеты Чехии и Финляндии сообщили, что их сборные также пропустят церемонию открытия Паралимпиады в Италии.
"Президент Международного паралимпийского комитета уже озвучил свою позицию: решение о допуске российских спортсменов изменено не будет. Очень надеюсь, что он выдержит это давление. Нельзя идти на поводу у отдельно взятых стран и поддаваться шантажу. Сегодня они угрожают, запугивают на параде, а завтра будут бойкотировать матчи и турниры. Уверен, что за подобные выходки страны надо лишать аккредитации", - сказал Свищев.
"Не хотят быть на параде - нет проблем, но зачем вы едете на Игры? Вы делаете плохо прежде всего своим спортсменам. Какие-то функционеры пытаются решать за них. Если атлеты не хотят идти - хорошо, но это не должно быть позицией национального комитета", - добавил он.
В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Россияне выступят на Паралимпиаде с флагом и гимном. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.