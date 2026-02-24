Обвиняемый в расизме Престианни заявит, что Винисиус назвал его карликом

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Полузащитник португальской "Бенфики" Джанлука Престианни намерен публично заявить о том, что футболист испанского "Реала" Винисиус Джуниор назвал его карликом, сообщает The Times.

По информации издания, Престианни намерен заявить, что позволил себе подобное высказывание из-за того, что Винисиус называл его карликом.