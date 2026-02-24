Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемый в расизме Престианни заявит, что Винисиус назвал его карликом
Футбол
 
21:15 24.02.2026
Обвиняемый в расизме Престианни заявит, что Винисиус назвал его карликом
Обвиняемый в расизме Престианни заявит, что Винисиус назвал его карликом
Обвиняемый в расизме Престианни заявит, что Винисиус назвал его карликом

Times: обвиняемый в расизме Престианни заявит, что Винисиус назвал его карликом

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Полузащитник португальской "Бенфики" Джанлука Престианни намерен публично заявить о том, что футболист испанского "Реала" Винисиус Джуниор назвал его карликом, сообщает The Times.
17 февраля "Реал" благодаря голу Винисиуса Жуниора на выезде обыграл "Бенфику" (1:0) в первом матче раунда за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. После забитого мяча встреча была прервана почти на 10 минут из-за того, что бразилец вступил в перепалку с Престианни и пожаловался арбитру на расистские оскорбления с его стороны. Винисиус направился в сторону раздевалки, но после уговоров тренерского штаба продолжил матч. В среду дисциплинарный комитет УЕФА назначил инспектора по этике для расследования по этому делу. На следующий день "Реал" объявил на своем официальном сайте, что предоставил организации доказательства случаев расизма в отношении Винисиуса. Позднее Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил полузащитника Престианни от участия в ответном матче между клубами.
По информации издания, Престианни намерен заявить, что позволил себе подобное высказывание из-за того, что Винисиус называл его карликом.
Ответная игра между "Реалом" и "Бенфикой" пройдет в Мадриде 25 февраля.
Футбол
 
