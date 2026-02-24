Рейтинг@Mail.ru
Призер Олимпиады Филиппов привезет медаль на стадион "Спартака"
24.02.2026
Призер Олимпиады Филиппов привезет медаль на стадион "Спартака"
Призер Олимпиады Филиппов привезет медаль на стадион "Спартака"
Российский ски-альпинист Никита Филиппов заявил о желании привезти на стадион московского футбольного клуба "Спартак" свою серебряную медаль Олимпийских игр в... РИА Новости Спорт, 24.02.2026
зимние олимпийские игры 2026, спартак москва, российская премьер-лига (рпл), никита филиппов
Призер Олимпиады Филиппов привезет медаль на стадион "Спартака"

Призер Олимпиады Филиппов: планирую привезти медаль на стадион "Спартака"

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Российский ски-альпинист Никита Филиппов заявил о желании привезти на стадион московского футбольного клуба "Спартак" свою серебряную медаль Олимпийских игр в Италии.
Филиппов в ночь на вторник вернулся в Москву после участия в Олимпиаде-2026.
"У меня отец за него болел, двоюродный дядя. Даже не было варианта за кого-то другого болеть. С самого детства - за "Спартак". На матчах был, помню как-то специально ради матча улетал из Магнитогорска в Москву", - сказал Филиппов журналистам.
"В планах есть привезти медаль на стадион, но сначала надо сезон откатать. "Спартак" приглашал на матч с "Акроном" 9 марта, но, скорее всего, не получится - у нас накануне крайняя гонка в Азербайджане. Может быть, позже, ближе к лету", - добавил он.
Филиппову 23 года. Он завоевал серебряную награду в спринте на Олимпиаде 2026 года. Спортсмен стал единственным из россиян, завоевавшим медаль на Играх в Италии. Ски-альпинизм впервые был представлен в программе Олимпиады.
Олимпийский призер Филиппов вернулся в Россию
