Олимпийский призер Филиппов вернулся в Россию

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российский ски-альпинист Никита Филиппов вернулся в Россию после выступления на зимних Олимпийских играх в Италии, сообщает корреспондент РИА Новости из аэропорта Внуково.

Зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо прошли с 6 по 22 февраля. В соревнованиях приняли участие 13 россиян, включая Филиппова.