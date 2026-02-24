https://ria.ru/20260224/filippov-2076285571.html
Олимпийский призер Филиппов вернулся в Россию
Олимпийский призер Филиппов вернулся в Россию - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Олимпийский призер Филиппов вернулся в Россию
Российский ски-альпинист Никита Филиппов вернулся в Россию после выступления на зимних Олимпийских играх в Италии, сообщает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости Спорт, 24.02.2026
зимние олимпийские игры 2026
никита филиппов
Олимпийский призер Филиппов вернулся в Россию
Ски-альпинист Филиппов вернулся в Россию после Олимпиады в Италии
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российский ски-альпинист Никита Филиппов вернулся в Россию после выступления на зимних Олимпийских играх в Италии, сообщает корреспондент РИА Новости из аэропорта Внуково.
Зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо прошли с 6 по 22 февраля. В соревнованиях приняли участие 13 россиян, включая Филиппова.
Филиппову 23 года. Он завоевал серебряную награду в спринте. Спортсмен стал единственным из россиян, завоевавшим медаль на Играх в Италии. Ски-альпинизм впервые был представлен в программе Олимпиады.