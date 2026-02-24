Рейтинг@Mail.ru
Волков рассказал о пользе сахалинского джетлага для лыжников - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
11:20 24.02.2026 (обновлено: 11:41 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/dzhetlag-2076347987.html
Волков рассказал о пользе сахалинского джетлага для лыжников
Волков рассказал о пользе сахалинского джетлага для лыжников - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Волков рассказал о пользе сахалинского джетлага для лыжников
Российский лыжник Сергей Волков рассказал РИА Новости, что опыт джетлага перед чемпионатом России в Южно-Сахалинске будет полезен при подготовке к... РИА Новости Спорт, 24.02.2026
2026-02-24T11:20:00+03:00
2026-02-24T11:41:00+03:00
лыжные гонки
россия
южно-сахалинск
италия
савелий коростелев
дарья непряева
спортивный арбитражный суд (cas)
америка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849865459_0:0:3005:1691_1920x0_80_0_0_4cc5bd93e6aa7dc83c04140f0aaa0d79.jpg
https://ria.ru/20260223/vasilev-2076190333.html
россия
южно-сахалинск
италия
америка
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/05/1849865459_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_076fda568dea76902030f66500a411d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
россия, южно-сахалинск, италия, савелий коростелев, дарья непряева, спортивный арбитражный суд (cas), америка
Лыжные гонки, Россия, Южно-Сахалинск, Италия, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Спортивный арбитражный суд (CAS), Америка
Волков рассказал о пользе сахалинского джетлага для лыжников

Волков: сахалинский джетлаг поможет подготовиться к этапам Кубка мира за океаном

© РИА Новости / Роман Кручинин | Перейти в медиабанкСергей Волков
Сергей Волков - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Роман Кручинин
Перейти в медиабанк
Сергей Волков. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российский лыжник Сергей Волков рассказал РИА Новости, что опыт джетлага перед чемпионатом России в Южно-Сахалинске будет полезен при подготовке к североамериканским этапам Кубка мира.
Чемпионат России впервые состоится в Южно-Сахалинске, соревнования пройдут на трассах лыжно-биатлонного комплекса "Триумф" с 25 февраля по 8 марта.
«
"Первые дни было тяжело. Но наш тренер, Сорин Егор Владимирович, написал большую инструкцию по перестройке организма. И я просто ее придерживался, поэтому уже несколько дней чувствую себя хорошо, не испытываю никаких проблем со сном. Да, это не так просто, но этому нужно учиться. Предстоящие Олимпиады еще будут, в Америке этапы Кубка мира проходят, это нужно уметь делать. Поэтому хороший опыт на самом деле", - отметил Волков.
Италии сборы прошли отлично, выполнил весь объем запланированной работы, где-то даже перевыполнил. Надеюсь, что все получится. Я готов, осталось только реализовать", - добавил Волков.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. На Играх в Италии выступили два российских лыжника - Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
Российский спортсмен Савелий Коростелев на дистанции скиатлона 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Был бы удар": Васильев предсказал реакцию норвежцев на медаль Коростелева
23 февраля, 11:02
 
Лыжные гонкиРоссияЮжно-СахалинскИталияСавелий КоростелевДарья НепряеваСпортивный арбитражный суд (CAS)Америка
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Адмирал
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    В. Ройе
    66
    34
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Брюгге
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Карабах
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Олимпиакос
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Буде-Глимт
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала