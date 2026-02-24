Волков рассказал о пользе сахалинского джетлага для лыжников

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российский лыжник Сергей Волков рассказал РИА Новости, что опыт джетлага перед чемпионатом России в Южно-Сахалинске будет полезен при подготовке к североамериканским этапам Кубка мира.
Чемпионат России впервые состоится в Южно-Сахалинске, соревнования пройдут на трассах лыжно-биатлонного комплекса "Триумф" с 25 февраля по 8 марта.
«
"Первые дни было тяжело. Но наш тренер, Сорин Егор Владимирович, написал большую инструкцию по перестройке организма. И я просто ее придерживался, поэтому уже несколько дней чувствую себя хорошо, не испытываю никаких проблем со сном. Да, это не так просто, но этому нужно учиться. Предстоящие Олимпиады еще будут, в Америке этапы Кубка мира проходят, это нужно уметь делать. Поэтому хороший опыт на самом деле", - отметил Волков.
"В Италии сборы прошли отлично, выполнил весь объем запланированной работы, где-то даже перевыполнил. Надеюсь, что все получится. Я готов, осталось только реализовать", - добавил Волков.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. На Играх в Италии выступили два российских лыжника - Савелий Коростелев и Дарья Непряева.