Российский боец получил жуткую травму, делая сальто назад после победы
Российский боец получил жуткую травму, делая сальто назад после победы - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Российский боец получил жуткую травму, делая сальто назад после победы
Российский боец Александр Синещук получил жуткую травму, празднуя победу в поединке на турнире "Южный рубеж" в Краснодаре. РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Российский боец получил жуткую травму, делая сальто назад после победы
Боец Синещук сломал ногу, неудачно приземлившись после заднего сальто в октагоне