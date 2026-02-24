Рейтинг@Mail.ru
Российский боец получил жуткую травму, делая сальто назад после победы
Единоборства
 
16:00 24.02.2026
Российский боец получил жуткую травму, делая сальто назад после победы
Российский боец получил жуткую травму, делая сальто назад после победы
Российский боец получил жуткую травму, делая сальто назад после победы
Российский боец Александр Синещук получил жуткую травму, празднуя победу в поединке на турнире "Южный рубеж" в Краснодаре. РИА Новости Спорт, 24.02.2026
единоборства
смешанные боевые искусства (мма)
вокруг спорта
2026
Новости
РИА Новости Спорт
смешанные боевые искусства (мма), вокруг спорта
Единоборства, Смешанные боевые искусства (ММА), Вокруг спорта
Российский боец получил жуткую травму, делая сальто назад после победы

Боец Синещук сломал ногу, неудачно приземлившись после заднего сальто в октагоне

Александр Синещук
Александр Синещук
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российский боец Александр Синещук получил жуткую травму, празднуя победу в поединке на турнире "Южный рубеж" в Краснодаре.
Дебютировавший в смешанных единоборствах (ММА) Синещук одержал победу над Раулем Уазировым и решил исполнить сальто назад с ограждения октагона. Приземление оказалось неудачным, и нога бойца неестественно выгнулась. Прыжок попал в прямой эфир телеканала "Матч! Боец".
Александр Синещук
Синещук является чемпионом России по всестилевой борьбе и победителем краевых турниров по ММА и грэпплингу.
Американский боксер потерял сознание во время перерыва между раундами
Американский боксер потерял сознание во время перерыва между раундами
23 февраля, 19:38
 
ЕдиноборстваСмешанные боевые искусства (ММА)Вокруг спорта
 
