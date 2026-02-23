https://ria.ru/20260223/sochi-2076256826.html
Прерванный из-за угрозы БПЛА матч "Сочи" с ЦСКА не доиграют в понедельник
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сочи" и ЦСКА окончательно остановлен и не будет доигран в понедельник, сообщается на сайте КХЛ.
Встреча проходила в Сочи, она была приостановлена после первого периода при счете 0:0, диктор по стадиону призвал болельщиков покинуть трибуны и проследовать в укрытие.
«
"В связи с повторным объявлением на территории Сириуса и Сочи режима атаки БПЛА было принято решение о том, что матч "Сочи" - ЦСКА не будет продолжен. Лига дополнительно проинформирует о решении по матчу", - говорится в заявлении КХЛ.
"Сочи" в своем релизе отмечает, что все болельщики и участники игры находятся в безопасности.
Ранее КХЛ объявила о переносе времени начала матча с 17:00 в связи с авиационной опасностью. В Сочи второй раз за день объявили угрозу атаки БПЛА, работали сирены систем оповещения. По итогу встреча началась в 18:15.