Рейтинг@Mail.ru
Прерванный из-за угрозы БПЛА матч "Сочи" с ЦСКА не доиграют в понедельник - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:30 23.02.2026 (обновлено: 23:20 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/sochi-2076256826.html
Прерванный из-за угрозы БПЛА матч "Сочи" с ЦСКА не доиграют в понедельник
Прерванный из-за угрозы БПЛА матч "Сочи" с ЦСКА не доиграют в понедельник - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Прерванный из-за угрозы БПЛА матч "Сочи" с ЦСКА не доиграют в понедельник
Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сочи" и ЦСКА окончательно остановлен и не будет доигран в понедельник, сообщается на... РИА Новости Спорт, 23.02.2026
2026-02-23T19:30:00+03:00
2026-02-23T23:20:00+03:00
хоккей
континентальная хоккейная лига (кхл)
хк сочи
цска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899319631_0:0:3152:1772_1920x0_80_0_0_1f8d6c09d04695517abceafd8d6f37d9.jpg
https://ria.ru/20260223/kkhl-2076256953.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899319631_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_140496822eb90b850a527aaadb04bb6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
континентальная хоккейная лига (кхл), хк сочи, цска
Хоккей, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ХК Сочи, ЦСКА
Прерванный из-за угрозы БПЛА матч "Сочи" с ЦСКА не доиграют в понедельник

Прерванный из-за угрозы атаки БПЛА матч "Сочи" с ЦСКА не доиграют в понедельник

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. Матч ЦСКА - "Сочи"
Хоккей. КХЛ. Матч ЦСКА - Сочи - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сочи" и ЦСКА окончательно остановлен и не будет доигран в понедельник, сообщается на сайте КХЛ.
Встреча проходила в Сочи, она была приостановлена после первого периода при счете 0:0, диктор по стадиону призвал болельщиков покинуть трибуны и проследовать в укрытие.
«
"В связи с повторным объявлением на территории Сириуса и Сочи режима атаки БПЛА было принято решение о том, что матч "Сочи" - ЦСКА не будет продолжен. Лига дополнительно проинформирует о решении по матчу", - говорится в заявлении КХЛ.
"Сочи" в своем релизе отмечает, что все болельщики и участники игры находятся в безопасности.
Ранее КХЛ объявила о переносе времени начала матча с 17:00 в связи с авиационной опасностью. В Сочи второй раз за день объявили угрозу атаки БПЛА, работали сирены систем оповещения. По итогу встреча началась в 18:15.
Хоккей. КХЛ. Матч СКА - Динамо Мн - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Гол и пас Энэса помогли минскому "Динамо" обыграть "Торпедо" в матче КХЛ
Вчера, 19:31
 
ХоккейКХЛ 2025-2026ХК СочиЦСКА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Лада
    4
    2
  • Хоккей
    Прерван
    Сочи
    ЦСКА
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Динамо Минск
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Пиза
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Удинезе
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эвертон
    Манчестер Юнайтед
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Жирона
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала