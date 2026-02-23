Прерванный из-за угрозы БПЛА матч "Сочи" с ЦСКА не доиграют в понедельник

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сочи" и ЦСКА окончательно остановлен и не будет доигран в понедельник, сообщается на сайте КХЛ.

Встреча проходила в Сочи, она была приостановлена после первого периода при счете 0:0, диктор по стадиону призвал болельщиков покинуть трибуны и проследовать в укрытие.

« "В связи с повторным объявлением на территории Сириуса и Сочи режима атаки БПЛА было принято решение о том, что матч "Сочи" - ЦСКА не будет продолжен. Лига дополнительно проинформирует о решении по матчу", - говорится в заявлении КХЛ.

"Сочи" в своем релизе отмечает, что все болельщики и участники игры находятся в безопасности.