Матч "Сочи" с ЦСКА снова отложили из-за угрозы атаки БПЛА
Матч "Сочи" с ЦСКА снова отложили из-за угрозы атаки БПЛА - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Матч "Сочи" с ЦСКА снова отложили из-за угрозы атаки БПЛА
Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сочи" и московским ЦСКА начнется в 18:15 мск, встречу перенесли еще на 15 минут,... РИА Новости Спорт, 23.02.2026
2026-02-23T17:45:00+03:00
2026-02-23T17:45:00+03:00
2026-02-23T17:53:00+03:00
хоккей
хк сочи
цска
континентальная хоккейная лига (кхл)
вокруг спорта
2026
Матч "Сочи" с ЦСКА снова отложили из-за угрозы атаки БПЛА
Матч "Сочи" с ЦСКА в КХЛ отложили еще на 15 минут из-за угрозы атаки БПЛА
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сочи" и московским ЦСКА начнется в 18:15 мск, встречу перенесли еще на 15 минут, сообщается в телеграм-канале сочинского клуба.
Ранее КХЛ объявила о переносе начала матча с 17:00 на 18:00 в связи с авиационной опасностью. В Сочи второй раз за день объявили угрозу атаки БПЛА, работали сирены систем оповещения.
"Матч "Сочи" - ЦСКА начнем в 18:15. Через пару минут команды выйдут на разминку", - говорится в сообщении "Сочи".
Матч примет дворец спорта "Большой".