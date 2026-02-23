Матч "Сочи" с ЦСКА снова отложили из-за угрозы атаки БПЛА

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сочи" и московским ЦСКА начнется в 18:15 мск, встречу перенесли еще на 15 минут, сообщается в телеграм-канале сочинского клуба.

Ранее КХЛ объявила о переносе начала матча с 17:00 на 18:00 в связи с авиационной опасностью. В Сочи второй раз за день объявили угрозу атаки БПЛА, работали сирены систем оповещения.