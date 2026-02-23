Рейтинг@Mail.ru
Матч "Сочи" с ЦСКА снова отложили из-за угрозы атаки БПЛА
Хоккей
 
17:45 23.02.2026 (обновлено: 17:53 23.02.2026)
Матч "Сочи" с ЦСКА снова отложили из-за угрозы атаки БПЛА
Матч "Сочи" с ЦСКА снова отложили из-за угрозы атаки БПЛА - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Матч "Сочи" с ЦСКА снова отложили из-за угрозы атаки БПЛА
Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сочи" и московским ЦСКА начнется в 18:15 мск, встречу перенесли еще на 15 минут,... РИА Новости Спорт, 23.02.2026
хоккей
хк сочи
цска
континентальная хоккейная лига (кхл)
вокруг спорта
хк сочи, цска, континентальная хоккейная лига (кхл), вокруг спорта
Хоккей, ХК Сочи, ЦСКА, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Вокруг спорта
Матч "Сочи" с ЦСКА снова отложили из-за угрозы атаки БПЛА

Матч "Сочи" с ЦСКА в КХЛ отложили еще на 15 минут из-за угрозы атаки БПЛА

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сочи" и московским ЦСКА начнется в 18:15 мск, встречу перенесли еще на 15 минут, сообщается в телеграм-канале сочинского клуба.
Ранее КХЛ объявила о переносе начала матча с 17:00 на 18:00 в связи с авиационной опасностью. В Сочи второй раз за день объявили угрозу атаки БПЛА, работали сирены систем оповещения.
"Матч "Сочи" - ЦСКА начнем в 18:15. Через пару минут команды выйдут на разминку", - говорится в сообщении "Сочи".
Матч примет дворец спорта "Большой".
Игроки ХК Трактор Андрей Светлаков и Александр Кадейкин (справа) - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Первая шайба Рыкманова в карьере помогла "Трактору" обыграть "Ладу" в КХЛ
Вчера, 16:14
 
ХоккейХК СочиЦСКАКХЛ 2025-2026Вокруг спорта
 
Матч-центр
 
