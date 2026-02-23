https://ria.ru/20260223/shtraf-2076271379.html
Британской федерации легкой атлетики грозит штраф из-за смерти паралимпийца
Британской федерации легкой атлетики грозит штраф из-за смерти паралимпийца
Британской федерации легкой атлетики грозит штраф из-за смерти паралимпийца
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Британской федерации легкой атлетики (UK Athletics) грозит штраф от 1,2 до 5 млн фунтов стерлингов из-за смерти паралимпийца из ОАЭ Абдуллы Хайайеи, сообщает The Telegraph.
Инцидент произошел в 2017 году. Хайайеи, который готовился в Лондоне
к чемпионату мира по легкой атлетике среди параатлетов, скончался в возрасте 36 лет из-за падения на его голову металлической клетки во время тренировки по толканию ядра.
По итогам расследования, которое длилось семь лет, Королевская прокуратура в январе предъявила UK Athletics обвинение в причинении смерти по неосторожности, совершенном юридическим лицом, и нарушении правил охраны труда и техники безопасности. Бывший руководитель спортивного отдела лондонских чемпионатов был обвинен в непредумышленном убийстве и нарушении правил охраны труда и техники безопасности, однако в пятницу с него были сняты данные обвинения. Сторона UK Athletics признала вину, в связи с чем штраф организации может быть уменьшен на 25% и составит от 900 тысяч до 3,75 миллиона фунтов стерлингов.
"UK Athletics глубоко сожалеет о том, что инцидент в июле 2017 года привел к трагической гибели Абдуллы Хайайеи. Наши глубочайшие соболезнования и сочувствие остаются с его семьей, друзьями, товарищами по команде и всеми, кто пострадал от событий того дня. Как вы понимаете, в связи с продолжающимся судебным разбирательством UK Athletics не может давать дальнейших комментариев в настоящее время", - говорится в заявлении организации.
Хайайеи принимал участие в Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро
, где стал шестым в метании копья и седьмым в толкании ядра. Атлет был отцом пятерых детей.