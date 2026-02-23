Рейтинг@Mail.ru
Британской федерации легкой атлетики грозит штраф из-за смерти паралимпийца
21:12 23.02.2026
Британской федерации легкой атлетики грозит штраф из-за смерти паралимпийца
2026-02-23T21:12:00+03:00
2026-02-23T21:12:00+03:00
спорт
оаэ
лондон
рио-де-жанейро (город)
Спорт, ОАЭ, Лондон, Рио-де-Жанейро (город)
Британской федерации легкой атлетики грозит штраф из-за смерти паралимпийца

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЛегкая атлетика
Легкая атлетика - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Легкая атлетика. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Британской федерации легкой атлетики (UK Athletics) грозит штраф от 1,2 до 5 млн фунтов стерлингов из-за смерти паралимпийца из ОАЭ Абдуллы Хайайеи, сообщает The Telegraph.
Инцидент произошел в 2017 году. Хайайеи, который готовился в Лондоне к чемпионату мира по легкой атлетике среди параатлетов, скончался в возрасте 36 лет из-за падения на его голову металлической клетки во время тренировки по толканию ядра.
Медали зимних Паралимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Допуск россиян с флагом на Паралимпиаду не отменят, заявили в IPC
Вчера, 18:36
По итогам расследования, которое длилось семь лет, Королевская прокуратура в январе предъявила UK Athletics обвинение в причинении смерти по неосторожности, совершенном юридическим лицом, и нарушении правил охраны труда и техники безопасности. Бывший руководитель спортивного отдела лондонских чемпионатов был обвинен в непредумышленном убийстве и нарушении правил охраны труда и техники безопасности, однако в пятницу с него были сняты данные обвинения. Сторона UK Athletics признала вину, в связи с чем штраф организации может быть уменьшен на 25% и составит от 900 тысяч до 3,75 миллиона фунтов стерлингов.
"UK Athletics глубоко сожалеет о том, что инцидент в июле 2017 года привел к трагической гибели Абдуллы Хайайеи. Наши глубочайшие соболезнования и сочувствие остаются с его семьей, друзьями, товарищами по команде и всеми, кто пострадал от событий того дня. Как вы понимаете, в связи с продолжающимся судебным разбирательством UK Athletics не может давать дальнейших комментариев в настоящее время", - говорится в заявлении организации.
Хайайеи принимал участие в Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, где стал шестым в метании копья и седьмым в толкании ядра. Атлет был отцом пятерых детей.
Олимпийский комитет России - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Евродепутат высказался о противниках участия россиян в Паралимпиаде
21 февраля, 22:24
 
Спорт ОАЭ Лондон Рио-де-Жанейро (город)
 
