https://ria.ru/20260223/kkhl-2076237456.html
Стало известно, когда начнется отложенный из-за угрозы БПЛА матч КХЛ в Сочи
Стало известно, когда начнется отложенный из-за угрозы БПЛА матч КХЛ в Сочи - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Стало известно, когда начнется отложенный из-за угрозы БПЛА матч КХЛ в Сочи
Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сочи" и московским ЦСКА должен начаться в 18:00 мск, встречу перенесли на один час в... РИА Новости Спорт, 23.02.2026
2026-02-23T17:11:00+03:00
2026-02-23T17:11:00+03:00
2026-02-23T17:19:00+03:00
хоккей
континентальная хоккейная лига (кхл)
хк сочи
цска
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151451/98/1514519885_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_b8720ab806288a962006361ab319331b.jpg
https://ria.ru/20260223/ska-2076236299.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151451/98/1514519885_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_30c058b1dcbee56970d16faeeedc8422.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
континентальная хоккейная лига (кхл), хк сочи, цска, вокруг спорта
Хоккей, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ХК Сочи, ЦСКА, Вокруг спорта
Стало известно, когда начнется отложенный из-за угрозы БПЛА матч КХЛ в Сочи
Начало матча "Сочи" и ЦСКА в КХЛ отложили на час из-за угрозы атаки БПЛА
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сочи" и московским ЦСКА должен начаться в 18:00 мск, встречу перенесли на один час в связи с авиационной опасностью в Сириусе, сообщается в телеграм-канале КХЛ.
Ранее КХЛ ТВ сообщило, что встреча была отложена на неопределенный срок. В Сочи второй раз за день объявили угрозу атаки БПЛА, работали сирены систем оповещения.
«
"В связи с авиационной опасностью в Сириусе старт матча №643 ХК "Сочи" - ЦСКА перенесен. Ориентировочное время начала матча - 18:00. Лига проинформирует о дальнейшей ситуации с матчем", - говорится в сообщении.
"Приносим отнестись болельщиков с пониманием к ситуации и соблюдать все необходимые меры безопасности. О дальнейшем развитии ситуации будет сообщено дополнительно", - говорится в телеграм-канале клуба "Сочи".
Матч должен принять дворец спорта "Большой".