Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, когда начнется отложенный из-за угрозы БПЛА матч КХЛ в Сочи - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
17:11 23.02.2026 (обновлено: 17:19 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/kkhl-2076237456.html
Стало известно, когда начнется отложенный из-за угрозы БПЛА матч КХЛ в Сочи
Стало известно, когда начнется отложенный из-за угрозы БПЛА матч КХЛ в Сочи - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Стало известно, когда начнется отложенный из-за угрозы БПЛА матч КХЛ в Сочи
Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сочи" и московским ЦСКА должен начаться в 18:00 мск, встречу перенесли на один час в... РИА Новости Спорт, 23.02.2026
2026-02-23T17:11:00+03:00
2026-02-23T17:19:00+03:00
хоккей
континентальная хоккейная лига (кхл)
хк сочи
цска
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151451/98/1514519885_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_b8720ab806288a962006361ab319331b.jpg
https://ria.ru/20260223/ska-2076236299.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151451/98/1514519885_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_30c058b1dcbee56970d16faeeedc8422.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
континентальная хоккейная лига (кхл), хк сочи, цска, вокруг спорта
Хоккей, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ХК Сочи, ЦСКА, Вокруг спорта
Стало известно, когда начнется отложенный из-за угрозы БПЛА матч КХЛ в Сочи

Начало матча "Сочи" и ЦСКА в КХЛ отложили на час из-за угрозы атаки БПЛА

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкЛедовый дворец "Большой" и чаша олимпийского огня в Олимпийском парке в Сочи
Ледовый дворец Большой и чаша олимпийского огня в Олимпийском парке в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сочи" и московским ЦСКА должен начаться в 18:00 мск, встречу перенесли на один час в связи с авиационной опасностью в Сириусе, сообщается в телеграм-канале КХЛ.
Ранее КХЛ ТВ сообщило, что встреча была отложена на неопределенный срок. В Сочи второй раз за день объявили угрозу атаки БПЛА, работали сирены систем оповещения.
«
"В связи с авиационной опасностью в Сириусе старт матча №643 ХК "Сочи" - ЦСКА перенесен. Ориентировочное время начала матча - 18:00. Лига проинформирует о дальнейшей ситуации с матчем", - говорится в сообщении.
"Приносим отнестись болельщиков с пониманием к ситуации и соблюдать все необходимые меры безопасности. О дальнейшем развитии ситуации будет сообщено дополнительно", - говорится в телеграм-канале клуба "Сочи".
Матч должен принять дворец спорта "Большой".
Хоккеист СКА Бреннан Менелл - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Делегация СКА встретилась с первыми лицами IIHF на Олимпиаде в Италии
Вчера, 17:02
 
ХоккейКХЛ 2025-2026ХК СочиЦСКАВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Лада
    4
    2
  • Хоккей
    Прерван
    Сочи
    ЦСКА
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Динамо Минск
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Пиза
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Удинезе
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эвертон
    Манчестер Юнайтед
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Жирона
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала