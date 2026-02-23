Стало известно, когда начнется отложенный из-за угрозы БПЛА матч КХЛ в Сочи

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сочи" и московским ЦСКА должен начаться в 18:00 мск, встречу перенесли на один час в связи с авиационной опасностью в Сириусе, сообщается в телеграм-канале КХЛ.