Федерация хоккея России отстранила трех судей ВХЛ за аморальное поведение

После матча "Норильск" - "Омские Крылья", состоявшегося 21 февраля, линейный арбитр матча Мирослав Скугарев снял видео из раздевалки, на котором он, а также судьи Ильнур Хажиев и Иван Шмаков находятся, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения.