Федерация хоккея России отстранила трех судей ВХЛ за аморальное поведение

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Федерация хоккея России (ФХР) бессрочно отстранила трех судей Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) за аморальное поведение, сообщается на сайте ВХЛ.
После матча "Норильск" - "Омские Крылья", состоявшегося 21 февраля, линейный арбитр матча Мирослав Скугарев снял видео из раздевалки, на котором он, а также судьи Ильнур Хажиев и Иван Шмаков находятся, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения.
"Федерация хоккея России и Всероссийская хоккейная лига категорически осуждают поведение судей после матча между командами "Норильск" и "Омские Крылья", состоявшегося 21 февраля 2026 года. Подобное поведение противоречит кодексу этики ФХР, основам морали и нравственности. ФХР и ВХЛ считают подобное поведение недопустимым и наносящим ущерб репутации всего хоккейного сообщества. В связи с этим ФХР отстраняет главных судей Ильнура Хажиева и Ивана Шмакова, а также линейного судью Мирослава Скугарева от работы на всех соревнованиях, проходящих под эгидой ФХР", - говорится в заявлении.
Скугарев по итогам сезона-2024/25 был признан лучшим линейным судьей ВХЛ. В текущем сезоне 26-летний арбитр отработал на 21 матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которая не попадает под юрисдикцию ФХР. Он является сыном двукратного чемпиона России в составе "Локомотива", участника чемпионата мира 2006 года Александра Скугарева.