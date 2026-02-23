Рейтинг@Mail.ru
Федерация хоккея России отстранила трех судей ВХЛ за аморальное поведение
Хоккей
Хоккей
 
20:33 23.02.2026 (обновлено: 20:47 23.02.2026)
Федерация хоккея России отстранила трех судей ВХЛ за аморальное поведение
Федерация хоккея России отстранила трех судей ВХЛ за аморальное поведение - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Федерация хоккея России отстранила трех судей ВХЛ за аморальное поведение
Федерация хоккея России (ФХР) бессрочно отстранила трех судей Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) за аморальное поведение, сообщается на сайте ВХЛ. РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Федерация хоккея России отстранила трех судей ВХЛ за аморальное поведение

Хоккейная тренировка
Хоккейная тренировка - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Хоккейная тренировка. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Федерация хоккея России (ФХР) бессрочно отстранила трех судей Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) за аморальное поведение, сообщается на сайте ВХЛ.
После матча "Норильск" - "Омские Крылья", состоявшегося 21 февраля, линейный арбитр матча Мирослав Скугарев снял видео из раздевалки, на котором он, а также судьи Ильнур Хажиев и Иван Шмаков находятся, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения.
Хоккей. КХЛ. Матч СКА - Динамо Мн - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Гол и пас Энэса помогли минскому "Динамо" обыграть "Торпедо" в матче КХЛ
Вчера, 19:31
"Федерация хоккея России и Всероссийская хоккейная лига категорически осуждают поведение судей после матча между командами "Норильск" и "Омские Крылья", состоявшегося 21 февраля 2026 года. Подобное поведение противоречит кодексу этики ФХР, основам морали и нравственности. ФХР и ВХЛ считают подобное поведение недопустимым и наносящим ущерб репутации всего хоккейного сообщества. В связи с этим ФХР отстраняет главных судей Ильнура Хажиева и Ивана Шмакова, а также линейного судью Мирослава Скугарева от работы на всех соревнованиях, проходящих под эгидой ФХР", - говорится в заявлении.
Скугарев по итогам сезона-2024/25 был признан лучшим линейным судьей ВХЛ. В текущем сезоне 26-летний арбитр отработал на 21 матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которая не попадает под юрисдикцию ФХР. Он является сыном двукратного чемпиона России в составе "Локомотива", участника чемпионата мира 2006 года Александра Скугарева.
Хоккей. КХЛ. Матч ЦСКА - Сочи - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Прерванный из-за угрозы БПЛА матч "Сочи" с ЦСКА не доиграют в понедельник
Вчера, 19:30
 
