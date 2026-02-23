Рейтинг@Mail.ru
Российского теннисиста отстранили за нарушение антикоррупционной программы - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
19:50 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/kaufman-2076260307.html
Российского теннисиста отстранили за нарушение антикоррупционной программы
Российского теннисиста отстранили за нарушение антикоррупционной программы - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Российского теннисиста отстранили за нарушение антикоррупционной программы
Орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) временно отстранил россиянина Марка Кауфмана за нарушение антикоррупционной программы, сообщается на... РИА Новости Спорт, 23.02.2026
2026-02-23T19:50:00+03:00
2026-02-23T19:50:00+03:00
теннис
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1883008361_0:145:1401:933_1920x0_80_0_0_9563820da8934c7d58aa5cb7a9528cbd.jpg
https://ria.ru/20260223/tennis-2076172137.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1883008361_0:0:1245:933_1920x0_80_0_0_5922d24e81864ea5649db3e0f17fd2ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
вокруг спорта
Теннис, Вокруг спорта
Российского теннисиста отстранили за нарушение антикоррупционной программы

Российский теннисист Кауфман отстранен за нарушение антикоррупционной программы

© Фото : Пресс-служба УимблдонаТеннисные мячи, травяной корт
Теннисные мячи, травяной корт - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© Фото : Пресс-служба Уимблдона
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) временно отстранил россиянина Марка Кауфмана за нарушение антикоррупционной программы, сообщается на сайте организации.
Спортсмен отстранен за невыполнение требования ITIA. В январе Кауфман воспользовался своим правом обжаловать решение о временной дисквалификации в независимом органе по расследованию коррупции, прежде чем уведомить председателя антикоррупционной комиссии Ричарда Макларена о намерении отказаться от участия в разбирательстве, что привело к задержке. После того как от игрока не поступило дальнейших писем, его апелляция была отклонена 18 февраля.
Начиная с 24 декабря 2025 года Кауфман не может участвовать в соревнованиях. В период временного отстранения россиянин также не может участвовать в любых теннисных мероприятиях, разрешенных или санкционированных членами ITIA.
Кауфману 20 лет, в 2023 году он достиг наивысшей в карьере 2023-й строчки мирового рейтинга в парном разряде.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Мирра Андреева сохранила седьмую строчку в чемпионской гонке WTA
Вчера, 08:25
 
ТеннисВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Лада
    4
    2
  • Хоккей
    Прерван
    Сочи
    ЦСКА
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Динамо Минск
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Пиза
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Удинезе
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эвертон
    Манчестер Юнайтед
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Жирона
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала