Российского теннисиста отстранили за нарушение антикоррупционной программы
2026-02-23T19:50:00+03:00
теннис
вокруг спорта
Российского теннисиста отстранили за нарушение антикоррупционной программы
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) временно отстранил россиянина Марка Кауфмана за нарушение антикоррупционной программы, сообщается на сайте организации.
Спортсмен отстранен за невыполнение требования ITIA. В январе Кауфман воспользовался своим правом обжаловать решение о временной дисквалификации в независимом органе по расследованию коррупции, прежде чем уведомить председателя антикоррупционной комиссии Ричарда Макларена о намерении отказаться от участия в разбирательстве, что привело к задержке. После того как от игрока не поступило дальнейших писем, его апелляция была отклонена 18 февраля.
Начиная с 24 декабря 2025 года Кауфман не может участвовать в соревнованиях. В период временного отстранения россиянин также не может участвовать в любых теннисных мероприятиях, разрешенных или санкционированных членами ITIA.
Кауфману 20 лет, в 2023 году он достиг наивысшей в карьере 2023-й строчки мирового рейтинга в парном разряде.