Россияне должны быть допущены на соревнования, заявила Петрова

ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Спортсмены из России должны быть допущены на международные соревнования без каких-либо ограничений, заявила в интервью РИА Новости экс-рекордсменка в беге на марафонскую дистанцию Людмила Петрова.

"Конечно, спортсмены должны быть допущены, а как иначе? Они готовятся к соревнованиям, к рекордам, и вдруг им не разрешают выступать – как такое может быть?", - сказала Петрова.

Она допустила, что современный спорт трудно отделить от политики. Однако, по ее словам, очень многие спортсмены пострадали от этого.

Собеседница агентства выразила надежду на то, что с укреплением БРИКС более весомое значение в мире будут иметь и спортивные соревнования в рамках этой организации.

"Я думаю, Игры БРИКС смогут создать конкуренцию уже существующим соревнованиям. Они будут интересны, если туда потихоньку подтянется большинство стран. И я очень надеюсь, что эти страны смогут поменять мир к лучшему", - сказала спортсменка, добавив при этом, что Олимпийские игры останутся главным стартом.

Людмила Петрова – единственная россиянка, которая выиграла престижный Нью-Йоркский марафон в 2000 году. Она представляла Россию на Олимпийских играх 1996 и 2000 годов. Кроме того, легкоатлетка является экс-рекордсменкой мира в марафоне в категории старше 40 лет.