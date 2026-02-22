https://ria.ru/20260222/ronaldu-2076061813.html
Роналду не планирует покидать Саудовскую Аравию
Роналду не планирует покидать Саудовскую Аравию - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Роналду не планирует покидать Саудовскую Аравию
Футболист "Аль-Насра" Криштиану Роналду заявил, что не планирует покидать Саудовскую Аравию в ближайшей перспективе. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-22T10:00:00+03:00
2026-02-22T10:00:00+03:00
2026-02-22T10:00:00+03:00
Роналду не планирует покидать Саудовскую Аравию
Роналду: я принадлежу Саудовской Аравии и хочу продолжать играть здесь