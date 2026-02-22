Рейтинг@Mail.ru
Роналду не планирует покидать Саудовскую Аравию - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:00 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/ronaldu-2076061813.html
Роналду не планирует покидать Саудовскую Аравию
Роналду не планирует покидать Саудовскую Аравию - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Роналду не планирует покидать Саудовскую Аравию
Футболист "Аль-Насра" Криштиану Роналду заявил, что не планирует покидать Саудовскую Аравию в ближайшей перспективе. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-22T10:00:00+03:00
2026-02-22T10:00:00+03:00
футбол
саудовская аравия
криштиану роналду
аль-наср
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889568030_0:280:1749:1264_1920x0_80_0_0_83cf82dcf3cbafea4243c2a8adef2c3e.jpg
https://ria.ru/20260214/ronaldu-2074440354.html
саудовская аравия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889568030_286:259:1709:1326_1920x0_80_0_0_f956b1dcfdf1747b95d8d23535b9da7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
саудовская аравия, криштиану роналду, аль-наср, спорт
Футбол, Саудовская Аравия, Криштиану Роналду, Аль-Наср, Спорт
Роналду не планирует покидать Саудовскую Аравию

Роналду: я принадлежу Саудовской Аравии и хочу продолжать играть здесь

© Фото : Пресс-служба ФК "Аль-Наср"Криштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Аль-Наср"
Криштиану Роналду. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Футболист "Аль-Насра" Криштиану Роналду заявил, что не планирует покидать Саудовскую Аравию в ближайшей перспективе.
В начале февраля португалец отказывался выходить на поле из-за недовольства действиями руководства клуба. После бойкота Роналду отметился голами в двух матчах подряд.
«

"Я принадлежу Саудовской Аравии. Я хочу остаться здесь. Это страна, которая приняла меня, а также мою семью и друзей. Я счастлив здесь и хочу остаться здесь", - приводит слова Роналду Фабрицио Романо в соцсети Х.

Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча". 41-летний португалец представляет "Аль-Наср" с 2023 года и за это время забил 114 мячей в 129 матчах.
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Роналду забил в первом матче после бойкота
14 февраля, 22:31
 
ФутболСаудовская АравияКриштиану РоналдуАль-НасрСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Амур
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Адмирал
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Спартак Москва
    3
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Шанхайские Драконы
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    США
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сибирь
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Леванте
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Арсенал
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Парма
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кремонезе
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Валенсия
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала