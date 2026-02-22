https://ria.ru/20260222/olimpiada-2076131104.html
На соревнования Олимпиады продали около 88 процентов билетов
На соревнования Олимпиады продали около 88 процентов билетов
Оргкомитет: около 88% билетов было продано на соревнования Олимпиады в Италии
ВЕРОНА, 22 фев – РИА Новости. Около 88% билетов было реализовано на соревнования зимних Олимпийских игр в Италии, всего продано 1,3 миллиона билетов, сообщил оргкомитет перед закрытием Олимпиады.
"Окончательные данные свидетельствуют об исключительной реакции зрителей: было продано 1,3 миллиона билетов, что составляет приблизительно 88% от общей вместимости (площадок)", - говорится в сообщении Фонда "Милан-Кортина", с которым ознакомились РИА Новости.
По данным оргкомитета, 63% зрителей прибыли из-за рубежа, 37% составили итальянцы. Среди иностранных болельщиков наиболее широко были представлены Германия
(15%), США
(14%), Швейцария
(6%), Великобритания
(6%), Нидерланды
и Франция
(по 4,5%), а также Канада
(3,5%).
Ряд соревнований прошел при практически полном аншлаге. Дебютировавший в олимпийской программе ски-альпинизм полностью распродал билеты. Заполняемость на конькобежном спорте и шорт-треке составила 95%, на фигурном катании и хоккее - 93%, биатлоне - 92%, горнолыжном спорте - 91%, прыжках с трамплина - 90%, бобслее и санном спорте - 88%.
Оргкомитет также сообщил о рекордных показателях цифрового вовлечения. В социальных сетях официальных аккаунтов Игр зафиксировано свыше 113,5 миллиона взаимодействий. Фан-зоны Олимпиады посетили около 500 тысяч человек.
Олимпийские игры проходили с 6 по 22 февраля в Милане
и Кортина-д'Ампеццо
.