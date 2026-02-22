Рейтинг@Mail.ru
21:16 22.02.2026
На соревнования Олимпиады продали около 88 процентов билетов
На соревнования Олимпиады продали около 88 процентов билетов
спорт, германия, сша, швейцария, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Германия, США, Швейцария, Зимние Олимпийские игры 2026
На соревнования Олимпиады продали около 88 процентов билетов

Оргкомитет: около 88% билетов было продано на соревнования Олимпиады в Италии

© AP Photo / Robert F. BukatyОлимпийские кольца в Италии
Олимпийские кольца в Италии - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© AP Photo / Robert F. Bukaty
Олимпийские кольца в Италии. Архивное фото
ВЕРОНА, 22 фев – РИА Новости. Около 88% билетов было реализовано на соревнования зимних Олимпийских игр в Италии, всего продано 1,3 миллиона билетов, сообщил оргкомитет перед закрытием Олимпиады.
"Окончательные данные свидетельствуют об исключительной реакции зрителей: было продано 1,3 миллиона билетов, что составляет приблизительно 88% от общей вместимости (площадок)", - говорится в сообщении Фонда "Милан-Кортина", с которым ознакомились РИА Новости.
Владимир Крикунов - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Крикунов объяснил, за счет чего сборная США по хоккею победила на Олимпиаде
Вчера, 20:30
По данным оргкомитета, 63% зрителей прибыли из-за рубежа, 37% составили итальянцы. Среди иностранных болельщиков наиболее широко были представлены Германия (15%), США (14%), Швейцария (6%), Великобритания (6%), Нидерланды и Франция (по 4,5%), а также Канада (3,5%).
Ряд соревнований прошел при практически полном аншлаге. Дебютировавший в олимпийской программе ски-альпинизм полностью распродал билеты. Заполняемость на конькобежном спорте и шорт-треке составила 95%, на фигурном катании и хоккее - 93%, биатлоне - 92%, горнолыжном спорте - 91%, прыжках с трамплина - 90%, бобслее и санном спорте - 88%.
Оргкомитет также сообщил о рекордных показателях цифрового вовлечения. В социальных сетях официальных аккаунтов Игр зафиксировано свыше 113,5 миллиона взаимодействий. Фан-зоны Олимпиады посетили около 500 тысяч человек.
Олимпийские игры проходили с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Валерий Каменский - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Каменский похвалил сборные США и Канады за финал Олимпиады-2026
Вчера, 19:48
 
