На соревнования Олимпиады продали около 88 процентов билетов

ВЕРОНА, 22 фев – РИА Новости. Около 88% билетов было реализовано на соревнования зимних Олимпийских игр в Италии, всего продано 1,3 миллиона билетов, сообщил оргкомитет перед закрытием Олимпиады.

"Окончательные данные свидетельствуют об исключительной реакции зрителей: было продано 1,3 миллиона билетов, что составляет приблизительно 88% от общей вместимости (площадок)", - говорится в сообщении Фонда "Милан-Кортина", с которым ознакомились РИА Новости.

Ряд соревнований прошел при практически полном аншлаге. Дебютировавший в олимпийской программе ски-альпинизм полностью распродал билеты. Заполняемость на конькобежном спорте и шорт-треке составила 95%, на фигурном катании и хоккее - 93%, биатлоне - 92%, горнолыжном спорте - 91%, прыжках с трамплина - 90%, бобслее и санном спорте - 88%.

Оргкомитет также сообщил о рекордных показателях цифрового вовлечения. В социальных сетях официальных аккаунтов Игр зафиксировано свыше 113,5 миллиона взаимодействий. Фан-зоны Олимпиады посетили около 500 тысяч человек.