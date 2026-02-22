Рейтинг@Mail.ru
Звезду сборной Канады по хоккею признали MVP на Олимпиаде
Хоккей
Хоккей
 
19:37 22.02.2026 (обновлено: 21:04 22.02.2026)
Звезду сборной Канады по хоккею признали MVP на Олимпиаде
Звезду сборной Канады по хоккею признали MVP на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Звезду сборной Канады по хоккею признали MVP на Олимпиаде
Форвард сборной Канады Коннор Макдэвид признан самым ценным игроком (MVP) и лучшим нападающим олимпийского турнира в Италии, сообщается на сайте Международной... РИА Новости Спорт, 22.02.2026
хоккей
спорт
коннор хеллебайк
коннор макдэвид
куинн хьюз
зимние олимпийские игры 2026
канада
Звезду сборной Канады по хоккею признали MVP на Олимпиаде

Нападающий сборной Канады Макдэвид признан MVP олимпийского хоккейного турнира

Коннор Макдэвид
Коннор Макдэвид. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Форвард сборной Канады Коннор Макдэвид признан самым ценным игроком (MVP) и лучшим нападающим олимпийского турнира в Италии, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Финальная встреча турнира между сборными США и Канады прошла в воскресенье в Милане и завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу американцев. Макдэвид набрал 13 очков (2 гола + 11 передач) в шести матчах на Олимпиаде, его показатель полезности составил "+5". Канадец стал лучшим бомбардиром Игр. Его соотечественник Маклин Селебрини с пятью голами занял первое место в списке снайперов.
Лучшим вратарем турнира стал американец Коннор Хеллебайк, отразивший 95,6% бросков по своим воротам. В финале голкипер совершил 41 сейв. Лучшим защитником признан его соотечественник Куинн Хьюз. Также представители СМИ составили символическую сборную турнира, в которую вошли Хеллебайк, Куинн Хьюз и канадский защитник Кейл Макар, Макдэвид, Селебрини, а также словак Юрай Слафковский.
Сборная США стала трехкратным олимпийским чемпионом по хоккею. Ранее американцы выиграли две домашние Олимпиады - в 1960 и 1980 годах. На Играх-1980 в Лейк-Плэсиде на заключительном этапе турнира сборная США одержала победы над командами Финляндии (4:2) и СССР (4:3). Матч против советской сборной впоследствии получил название "Чудо на льду". Сборная Канады проиграла финальный матч олимпийского турнира в третий раз в своей истории и впервые с 1994 года.
Олимпийские игры завершатся 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимали участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В 2022 году Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до олимпийских хоккейных турниров.
Вратарь сборной США Коннор Хеллебайк в матче против Канады на Олимпиаде-2026
Хоккеисты сборной США после победы на Олимпиаде почтили память Годро
