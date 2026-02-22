Звезду сборной Канады по хоккею признали MVP на Олимпиаде

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Форвард сборной Канады Коннор Макдэвид признан самым ценным игроком (MVP) и лучшим нападающим олимпийского турнира в Италии, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Финальная встреча турнира между сборными США и Канады прошла в воскресенье в Милане и завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу американцев. Макдэвид набрал 13 очков (2 гола + 11 передач) в шести матчах на Олимпиаде, его показатель полезности составил "+5". Канадец стал лучшим бомбардиром Игр. Его соотечественник Маклин Селебрини с пятью голами занял первое место в списке снайперов.
Лучшим вратарем турнира стал американец Коннор Хеллебайк, отразивший 95,6% бросков по своим воротам. В финале голкипер совершил 41 сейв. Лучшим защитником признан его соотечественник Куинн Хьюз. Также представители СМИ составили символическую сборную турнира, в которую вошли Хеллебайк, Куинн Хьюз и канадский защитник Кейл Макар, Макдэвид, Селебрини, а также словак Юрай Слафковский.
Сборная США стала трехкратным олимпийским чемпионом по хоккею. Ранее американцы выиграли две домашние Олимпиады - в 1960 и 1980 годах. На Играх-1980 в Лейк-Плэсиде на заключительном этапе турнира сборная США одержала победы над командами Финляндии (4:2) и СССР (4:3). Матч против советской сборной впоследствии получил название "Чудо на льду". Сборная Канады проиграла финальный матч олимпийского турнира в третий раз в своей истории и впервые с 1994 года.
Олимпийские игры завершатся 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимали участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В 2022 году Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до олимпийских хоккейных турниров.