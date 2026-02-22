https://ria.ru/20260222/olimpiada-2076092186.html
Гостиницы в Вероне перед закрытием Олимпиады заполнены на 80 процентов
Гостиницы в Вероне перед закрытием Олимпиады заполнены на 80 процентов - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Гостиницы в Вероне перед закрытием Олимпиады заполнены на 80 процентов
Гостиницы в Вероне перед предстоящей в воскресенье вечером церемонией закрытия зимней Олимпиады в Италии заполнены на 80%, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-22T15:46:00+03:00
2026-02-22T15:46:00+03:00
2026-02-22T16:07:00+03:00
верона
зимние олимпийские игры 2026
спорт
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073041801_0:58:3071:1785_1920x0_80_0_0_c2d64600eacb3ff85cad264fc92899c2.jpg
https://ria.ru/20260222/nepryaeva-2076084864.html
верона
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073041801_267:0:2996:2047_1920x0_80_0_0_1a0d8d3243d4659caa53c30ca37e6d10.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
верона, зимние олимпийские игры 2026, спорт, вокруг спорта
Верона, Зимние Олимпийские игры 2026, Спорт, Вокруг спорта
Гостиницы в Вероне перед закрытием Олимпиады заполнены на 80 процентов
РИА Новости: гостиницы в Вероне перед закрытием Олимпиады заполнены на 80%