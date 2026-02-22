Рейтинг@Mail.ru
11:35 22.02.2026
Российский спортсмен попал в презентацию МОК об Олимпиаде в Италии
2026
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российский ски-альпинист Никита Филиппов попал в презентацию о зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии на сессии Международного олимпийского комитета (МОК).
Филиппов в четверг стал вторым в спринте и завоевал серебряную награду. Он выиграл первую для россиян медаль на Играх 2026 года. Ски-альпинизм был впервые представлен в олимпийской программе.
В воскресенье на сессии МОК продемонстрировали видеопрезентацию о заканчивающейся Олимпиаде. В видеоряд вошли кадры с Филипповым, а также другими призерами спринта.
Олимпийские игры в Италии завершатся в воскресенье, в соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Никита Филиппов на церемонии награждения - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Братан с гусарскими в кармане: русский парень добыл первую медаль Олимпиады
19 февраля, 18:46
 
Спорт, Италия, Никита Филиппов, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026, Ски-альпинизм
 
