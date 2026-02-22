https://ria.ru/20260222/olimpiada-2076070401.html
Российский спортсмен попал в презентацию МОК об Олимпиаде в Италии
Российский ски-альпинист Никита Филиппов попал в презентацию о зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии на сессии Международного олимпийского комитета (МОК). РИА Новости Спорт, 22.02.2026
спорт
италия
никита филиппов
международный олимпийский комитет (мок)
зимние олимпийские игры 2026
ски-альпинизм
италия
Новости
спорт, италия, никита филиппов, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026, ски-альпинизм
