Крикунов считает, что хоккейная сборная России дошла бы до финала на Играх
Сборная России по хоккею в случае участия в Олимпийских играх 2026 года спокойно прошла бы в финал турнира, а решающий матч с командой Канады стал бы украшением РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-22T09:09:00+03:00
2026-02-22T09:09:00+03:00
2026-02-22T09:38:00+03:00
Крикунов считает, что хоккейная сборная России дошла бы до финала на Играх
Крикунов: российские хоккеисты при допуске на ОИ играли бы в финале с канадцами