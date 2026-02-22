Крикунов считает, что хоккейная сборная России дошла бы до финала на Играх

Рейтинг@Mail.ru
Хоккей
 
09:09 22.02.2026 (обновлено: 09:38 22.02.2026)
© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости, Олег Богатов. Сборная России по хоккею в случае участия в Олимпийских играх 2026 года спокойно прошла бы в финал турнира, а решающий матч с командой Канады стал бы украшением Игр, заявил РИА Новости экс-тренер сборной страны Владимир Крикунов.
Во встрече за золотые медали в воскресенье сыграют команды Канады и США.
"Я думаю, что на Олимпийских играх в Италии сборная России могла спокойно играть в финале хоккейного турнира. И если бы нас допустили к участию, получился бы просто прекрасный финал: Канада – Россия. Потому что с нашими лучшими игроками из Национальной хоккейной лиги мы были бы сильнее всех остальных команд", – сказал Крикунов.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до Игр.
Опрос
Вы будете следить за Олимпиадой?
Проголосовали:18502
