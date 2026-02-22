https://ria.ru/20260222/nepryaeva-2076077508.html
Непряева надела чужие лыжи во время марафона
Непряева надела чужие лыжи во время марафона
Российская лыжница Дарья Непряева по ошибке взяла чужие лыжи по ходу гонки на 50 км классическим стилем на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российская лыжница Дарья Непряева по ошибке взяла чужие лыжи по ходу гонки на 50 км классическим стилем на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Женский лыжный марафон проходит в воскресенье. Во время смены лыж Непряева, бегущая под 14-м номером, по ошибке зашла в бокс №12 и надела чужую пару.
Олимпийские игры в Италии завершатся в воскресенье. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.